Tensão geopolítica faz Banco Central da Holanda retirar ouro dos EUA

O Banco Central da Holanda transferiu mais de 78 toneladas de ouro de Nova York para Londres, alegando o que classificou como aumento da instabilidade geopolítica internacional. A operação inclui ainda a remoção de sete toneladas mantidas em Ottawa, no Canadá.

A decisão ocorre após pressão de políticos europeus e de grupos de defesa do contribuinte, que vinham pedindo a repatriação das reservas de ouro guardadas nos Estados Unidos.

O temor, segundo esses grupos, é de que o governo do presidente Donald Trump possa, em um cenário de crise, restringir o acesso a esses ativos em meio ao agravamento das tensões entre Washington e Europa.

Segundo o BC holandês, o objetivo da movimentação é fortalecer a “preparação para crises” por meio de uma distribuição mais equilibrada das reservas entre diferentes jurisdições.

O presidente do BC, Olaf Sleijpen, afirmou que a mudança melhorou a liquidez das reservas de ouro do país. Londres é hoje o maior centro mundial de negociação física, com volume superior a 900 bilhões de dólares movimentados semanalmente.

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De acordo com a instituição, o ouro agora depositado no Banco da Inglaterra atende a padrões internacionais de comércio e é considerado o metal mais facilmente negociável do mundo.

Um fator que, segundo a instituição, tornaria os recursos mais acessíveis em um cenário de crise do que ativos guardados em outro continente.

França abriu caminho com movimento similar

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A iniciativa holandesa segue o exemplo da França, que retirou a totalidade de seu ouro do Federal Reserve de Nova York entre julho de 2025 e janeiro de 2026.

À época, o então presidente do BC francês, François Villeroy de Galhau, negou motivação política para a decisão.

Das 78 toneladas movimentadas pelos holandeses, apenas 27 toneladas foram fisicamente transportadas dos Estados Unidos e do Canadá para a Europa.

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O restante foi vendido nas Américas, estratégia semelhante à usada pela França, que teria gerado um lucro de 11 bilhões de euros na operação.

Ouro ultrapassa títulos públicos dos EUA como maior ativo de reserva

O movimento acontece em meio a uma alta histórica nos preços do ouro e a uma reorientação mais ampla dos bancos centrais em direção ao metal.

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Nos últimos 12 meses, a cotação subiu 25%. Segundo dados do Banco Central Europeu, o ouro já superou os títulos públicos americanos como o maior ativo de reserva do mundo.

O BC holandês mantém ao todo 612 toneladas de ouro em suas reservas.

Alemanha resiste a pressões por repatriação

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Nem todos os bancos centrais europeus seguem a mesma linha.

O Bundesbank, que detém a segunda maior reserva de ouro do mundo, já havia repatriado metade de seus ativos em 2013, movendo 674 toneladas de Paris e Nova York para Frankfurt, em uma operação de segurança que custou 7 milhões de euros.

Atualmente, cerca de um terço das reservas alemãs ainda permanece em Nova York.

O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, minimizou neste ano os pedidos por uma repatriação mais ampla, afirmando confiança na segurança do ouro guardado no Fed de Nova York.

Ele ponderou, em maio, que os Estados Unidos teriam mais a perder caso colocassem em risco o status legal especial concedido ao metal, o que abalaria a confiança dos mercados financeiros.