Temporada do IR 2023 começou: saiba tudo o que você precisa para declarar

A Receita Federal abre nesta quarta-feira, 15, o prazo para a entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023, referente ao ano-calendário de 2022. O contribuinte tem até o dia 31 de maio para acertar as contas com o Leão, um prazo maior que o habitual nas temporadas de IR. Como nos anos anteriores, o Fisco recebe as declarações on-line.

Está obrigado a apresentar a declaração anual o contribuinte que, no ano-calendário de 2022, recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a 28.559,70 reais (equivalente a 2.196,90 reais por mês de salários, aposentadorias ou aluguéis), mesma regra vigente do ano passado, entre outras obrigatoriedades. Apesar da promessa do governo Lula, a tabela do IR não é atualizada desde 2016. Em entrevista neste mês, o presidente afirmou que a faixa de isenção subirá de 1.903 reais para 2.640 reais, porém a medida não foi oficializada para este ano.

Neste ano, a Receita Federal tenta fomentar o uso da declaração pré-preenchida por parte dos contribuintes. Tanto que o Fisco colocou nas prioridades legais, isto é, quem recebe o IRPF antes, aqueles que utilizarem a pré-preenchida e solicitar a restituição via Pix.

O contribuinte que tiver pagado mais imposto do que o devido ao Fisco em 2022 receberá a restituição e, quanto antes enviar a declaração, mais cedo tende a receber o dinheiro da Receita Federal. No caso de quem tem imposto a pagar, declarar dentro do prazo permite parcelamento e evita multas. A expectativa da Receita é receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações.

As restituições, assim como nos últimos dois anos, serão feitas em cinco lotes, a partir de maio. O primeiro, destinado a idosos, pessoas portadoras de deficiência, professores e contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida ou recebimento via PIX, cai em 31 de maio. Os seguintes serão depositados em 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro. Quem não entregar o IRPF está sujeito a multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, lançada de ofício e calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que integralmente pago. Multa mínima de 165,74 reais e valor máximo correspondente a 20% do Imposto sobre a Renda devido.

Quem for mordido pelo Leão pode optar pelo parcelamento em oito cotas, a serem descontadas no fim de cada mês. A opção pelo débito automático pode ser feita no programa gerador da declaração até 10 de maio.

Novidade

Nesta temporada, além da prioridade para quem opta pela restituição por Pix ou usa a pré-preenchida, a Receita fará a disponibilização os controles de recebimento da declaração, que era interno da Receita Federal, em tempo real. Além disso, a declaração pré-preenchida terá atualizações. O contribuinte poderá autorizar terceiros a fazerem a declaração. Além disso, a pré-preenchida virá com informações recuperadas de outras fontes como imóveis adquiridos e registrados em ofício de notas, declarados na DOI (Operações Imobiliárias), doações efetuadas no ano-calendário declaradas por instituições em DBF (Benefícios Fiscais) e contas bancárias e de investimento e inclusão de conta bancária ou fundo de investimento novo, ou não informados na declaração de 2022.

No caso de quem recebe valores de pensão alimentícia, há uma mudança importante: os rendimentos passam a ser isentos de Imposto de Renda, logo, as informações precisam ser incluídas dessa vez na aba “Isentos e Não Tributáveis”. A mudança cumpre uma decisão do STF de 2022.

Quem deve declarar

Está obrigada a prestar contas ao Leão o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a 28.559,70 reais (equivalente a 2.196,90 reais por mês de salários, aposentadorias ou aluguéis); recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como rendimento de poupança ou FGTS) acima de 40 mil reais; teve ganho de capital (ou seja, lucro) na alienação (transferência de propriedade) de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto; teve isenção do IR sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias; realizou operações nas Bolsas de Valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a 40 mil reais ou com ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto; tinha, em 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de 300 mil reais; obteve receita bruta na atividade rural em valor superior a 142.798,50 reais; quer compensar prejuízos da atividade rural de 2022 ou anos anteriores; passou a morar no Brasil em 2022 e encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro.