Temores sobre a política econômica de Lula e eleições nos EUA dividem atenções do mercado

O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, voltou para o sinal positivo neste começo de terça-feira, após uma semana em que investidores viveram o luto com o resultado da eleição presidencial.

A subida, de 0,35% por volta das 7h30 da manhã, nem de perto anula as perdas do mercado acionário, mas chega em um momento curioso: enquanto brasileiros aproveitavam o fiml de semana prolongado, a Faria Lima iniciava um segundo processo de luto — tudo por causa da notícia de que o presidente Lula se encontraria com um dos pais do Plano Real, André Lara Resende.

Lara Resende escreveu em seu Substack em setembro um artigo em que lança uma proposta para limitar os juros no país, projeto que encontra guarida em uma ala do PT. A reunião nem sequer foi confirmada, mas foi suficiente para tirar a Faria Lima da folga, disposta a comentar o assunto e fazer o possível para encerrar um debate antes mesmo que ele tenha começado.

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A isso se somam as apostas de que a quarta gestão de Lula significaria, ao mesmo tempo, uma pausa na queda da Selic, atualmente em 13,75% ao ano, e uma guinada heterodoxa no Banco Central.

Dado o clima pesado na Faria Lima, não está claro se a recuperação do EWZ vai se refletir no Ibovespa. O destaque do dia é o reajuste de expectativas do mercado financeiro, coletado pela pesquisa Focus do Banco Central. Há ainda a divulgação de balanços, com destaque para os números do Itaú.

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Nos EUA, os futuros americanos operam sem direção única. Por lá, o noticiário americano está concentrado nas eleições legislativas de meio de mandato, que podem tirar de Trump o controle da Câmara, isso enquanto o pano de fundo se divide entre o choque do petróleo e as big techs. O preço do barril derreteu na segunda, de volta a US$ 105, após notícias de acordo para a reabertura de Ormuz.

Agenda do dia

8h25: BC divulga Relatório Focus

12h: EUA publicam relatório Jolts de vagas de emprego abertas em setembro

16h: Senado pode votar PEC da Segurança

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Balanços

Após o fechamento: Itaú, RD Saúde, BB Seguridade, Isa Energia, Marcopolo e BrasilAgro; nos EUA, Super Micro Computer e AMD

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