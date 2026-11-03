ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Temores sobre a política econômica de Lula e eleições nos EUA dividem atenções do mercado

Possível encontro do presidente com André Lara Resende reacende a apreensão na Faria Lima, enquanto investidores acompanham votação nos EUA

Por Tássia Kastner 3 nov 2026, 08h04
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Temores sobre a política econômica de Lula e eleições nos EUA dividem atenções do mercado Priorize VEJA no Google

O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, voltou para o sinal positivo neste começo de terça-feira, após uma semana em que investidores viveram o luto com o resultado da eleição presidencial.

A subida, de 0,35% por volta das 7h30 da manhã, nem de perto anula as perdas do mercado acionário, mas chega em um momento curioso: enquanto brasileiros aproveitavam o fiml de semana prolongado, a Faria Lima iniciava um segundo processo de luto — tudo por causa da notícia de que o presidente Lula se encontraria com um dos pais do Plano Real, André Lara Resende.

Lara Resende escreveu em seu Substack em setembro um artigo em que lança uma proposta para limitar os juros no país, projeto que encontra guarida em uma ala do PT. A reunião nem sequer foi confirmada, mas foi suficiente para tirar a Faria Lima da folga, disposta a comentar o assunto e fazer o possível para encerrar um debate antes mesmo que ele tenha começado.

Continua após a publicidade

A isso se somam as apostas de que a quarta gestão de Lula significaria, ao mesmo tempo, uma pausa na queda da Selic, atualmente em 13,75% ao ano, e uma guinada heterodoxa no Banco Central.

Siga

Dado o clima pesado na Faria Lima, não está claro se a recuperação do EWZ vai se refletir no Ibovespa. O destaque do dia é o reajuste de expectativas do mercado financeiro, coletado pela pesquisa Focus do Banco Central. Há ainda a divulgação de balanços, com destaque para os números do Itaú.

Continua após a publicidade

Nos EUA, os futuros americanos operam sem direção única. Por lá, o noticiário americano está concentrado nas eleições legislativas de meio de mandato, que podem tirar de Trump o controle da Câmara, isso enquanto o pano de fundo se divide entre o choque do petróleo e as big techs. O preço do barril derreteu na segunda, de volta a US$ 105, após notícias de acordo para a reabertura de Ormuz. 

Agenda do dia

8h25: BC divulga Relatório Focus
12h: EUA publicam relatório Jolts de vagas de emprego abertas em setembro
16h: Senado pode votar PEC da Segurança

Continua após a publicidade

Balanços

Após o fechamento: Itaú, RD Saúde, BB Seguridade, Isa Energia, Marcopolo e BrasilAgro; nos EUA, Super Micro Computer e AMD

Esta é a versão online da newsletter de ‘VEJA Negócios – Abertura de mercado’ enviada hoje. Quer receber a newsletter completa, apenas para assinantes, amanhã? Cadastre-se aqui!

Publicidade
TAGS:
Abertura de mercado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).