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Temor de bolha da IA provoca banho de sangue nas bolsas da Ásia

Coreia do Sul aciona mecanismo de contenção de vendas após queda de 5%; Japão afunda e China enfrenta segundo dia de derrocada

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 23h46
Tela mostra desempenho dos papéis da Samsung na Bolsa de Seul
Tela mostra desempenho dos papéis da Samsung na Bolsa de Seul (EFE/VEJA)
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Uma onda de vendas tomou conta das principais bolsas asiáticas na manhã desta sexta-feira (30), alimentada pelo temor de que os investimentos bilionários em inteligência artificial tenham criado uma bolha nos mercados financeiros. Na Coreia do Sul, a queda do índice Kospi chegou a superar 5%, obrigando a bolsa a acionar um mecanismo de contenção de ordens de venda. No Japão, o Nikkei perdeu quase 2 mil pontos, enquanto a China enfrentou o segundo dia consecutivo de forte desvalorização das ações de tecnologia. O movimento ocorre após resultados de gigantes americanas reacenderem dúvidas sobre a capacidade do setor de transformar investimentos recordes em lucros e geração de caixa.

O episódio mais grave ocorreu na Coreia do Sul. Às 10h04, no horário local, a Bolsa de Seul acionou o chamado sidecar, mecanismo que suspende por cinco minutos a execução de ordens programadas de venda quando os contratos futuros apresentam oscilações excessivas. Foi a primeira ativação do dispositivo desde 15 de outubro, quando o Kospi havia despencado 7,57%. Por volta das 10h13 desta sexta-feira, o índice recuava 5,01%, com os estrangeiros registrando vendas líquidas de aproximadamente 636 bilhões de wons. A Samsung Electronics perdia 5,39%, enquanto a SK Hynix, uma das principais fornecedoras mundiais de memórias utilizadas em sistemas de inteligência artificial, desabava 8,98%.

No Japão, a situação também se deteriorou rapidamente. O índice Nikkei chegou a perder mais de 1.900 pontos durante a manhã, segundo a emissora Nagoya TV. A liquidação atingiu especialmente fabricantes de equipamentos e componentes para semicondutores. A Advantest, fornecedora de equipamentos de testes para chips, caía quase 9% por volta das 10h, enquanto a Tokyo Electron recuava aproximadamente 5%. A Ibiden, fabricante de substratos utilizados em semicondutores e historicamente ligada à Intel, atingiu o limite diário de queda, com desvalorização de 15,21%. Apesar da intensidade do movimento, a pressão japonesa estava concentrada nas grandes empresas de tecnologia, e não em todos os setores da economia.

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Na China, a turbulência ganhou um segundo capítulo. Depois de mais de 4.700 ações terem encerrado a quinta-feira em queda, a abertura de sexta-feira registrou 5.109 papéis em baixa, contra apenas 421 em alta, segundo dados divulgados pelo portal financeiro Tonghuashun. Às 9h31, o índice STAR 50, que concentra empresas de tecnologia, despencava 3,41%, enquanto o ChiNext recuava 3,12% e o índice de Xangai perdia 1,45%. Na quinta-feira, o STAR 50 já havia caído 4,27% e o ChiNext, 4,45%. Fabricantes de chips, equipamentos de comunicação e componentes utilizados em data centers estão entre os segmentos mais pressionados.

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O fator comum identificado pela imprensa financeira japonesa, coreana e chinesa está nos balanços das grandes empresas americanas. A Alphabet, controladora do Google, perdeu 12,6% de seu valor de mercado na quinta-feira, após revelar forte pressão dos investimentos em inteligência artificial sobre seu fluxo de caixa. A preocupação aumentou depois que Intel e Amazon também sofreram quedas expressivas nas negociações posteriores ao fechamento de Wall Street. O mercado passou a questionar não apenas o ritmo de expansão dos investimentos em infraestrutura de IA, mas principalmente quanto tempo será necessário para que essas despesas produzam retornos compatíveis com as avaliações das companhias.

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O temor de uma bolha encontra mercados que já vinham dando sinais de fragilidade. Na China, levantamentos da imprensa financeira mostram uma redução expressiva das operações alavancadas e perdas acumuladas de trilhões de yuans em setores ligados à tecnologia. Na Coreia do Sul, a concentração do índice em grandes fabricantes de semicondutores amplificou a reação aos balanços americanos. A queda simultânea das bolsas asiáticas evidencia uma reavaliação internacional do risco associado à inteligência artificial, embora ainda não exista comprovação de um colapso da demanda pela tecnologia. O receio imediato dos investidores é que as expectativas de crescimento tenham avançado muito mais rapidamente do que a capacidade das empresas de transformar a expansão em resultados financeiros.

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