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Economia

Temor com IA faz mais de 2 trilhões de dólares evaporarem das bolsas estrangeiras

Derretimento das ações de tecnologia atinge bolsas americanas e asiáticas, mas recuperação na Coreia e reavaliação do Deutsche Bank indicam possível trégua

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 13h00 | Atualizado em 2 nov 2026, 13h12
Com queda de 6,22%, a Bolsa de Seul, na Coreia do Sul, registrou a maior perda do continente nesta sexta-feira: temor de recessão despencou mercados asiáticos
Com queda de 6,22%, a Bolsa de Seul, na Coreia do Sul, registrou a maior perda do continente nesta sexta-feira: temor de recessão despencou mercados asiáticos (Jo Yong-Hak/Reuters/VEJA)
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Temor com IA faz mais de 2 trilhões de dólares evaporarem das bolsas estrangeiras Priorize VEJA no Google

Mais de 2 trilhões de dólares em valor de mercado desapareceram das empresas que compõem o Nasdaq-100 ao longo de outubro, em uma onda de vendas que atravessou o Pacífico e atingiu algumas das maiores fabricantes de semicondutores do planeta. Depois de anos de euforia com a inteligência artificial, investidores começaram a questionar se os investimentos bilionários em chips, centros de dados e infraestrutura digital serão capazes de produzir os retornos prometidos pelas gigantes da tecnologia.

O movimento ganhou força na última semana de outubro, depois que balanços de Alphabet, Amazon e Intel ampliaram as preocupações com o consumo de caixa das companhias. A controladora do Google perdeu cerca de 500 bilhões de dólares em valor de mercado em uma única sessão, enquanto a Intel despencou 28,6% na sexta-feira, 30. Nvidia e AMD recuaram 4,2% e 10,9%, respectivamente. Naquele pregão, o índice Nasdaq Composite caiu 2,86%, encerrando o pior dia desde junho.

A liquidação não ficou restrita a Wall Street. Na sexta-feira, o Kospi, principal índice da Coreia do Sul, recuou 4,5%, enquanto a bolsa de Taiwan perdeu 2,5%. No Japão, o Nikkei chegou a cair 3% durante as negociações e encerrou o dia com baixa de 2,1%. Empresas diretamente ligadas à cadeia global de semicondutores, como Samsung Electronics, SK Hynix, Advantest e Tokyo Electron, estiveram entre as mais pressionadas. A crise das expectativas americanas atingiu, assim, fornecedores asiáticos que dependem da expansão dos investimentos em inteligência artificial.

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Por trás da queda está uma conta cada vez mais difícil de fechar. O JPMorgan estima que os investimentos globais em infraestrutura de inteligência artificial alcancem 900 bilhões de dólares em 2026 e 5,5 trilhões de dólares até 2030. Já o Morgan Stanley projeta que os desembolsos ultrapassem 1 trilhão de dólares em 2027. Embora as receitas de nuvem e publicidade continuem crescendo, os investidores demonstram preocupação com o ritmo de monetização dessas despesas, o aumento do endividamento e a possibilidade de que os retornos demorem mais do que o previsto.

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Mas ainda não há consenso de que o movimento represente o estouro definitivo de uma bolha. Nesta segunda-feira, 2, o Kospi recuperou 2,24%, impulsionado por uma alta de 3,81% da SK Hynix e de 1,78% da Samsung Electronics. O Deutsche Bank também mudou sua avaliação sobre as ações americanas de tecnologia e passou a recomendar maior exposição ao setor, apenas três semanas depois de reduzir sua recomendação. Para o banco, a correção já incorporou parte importante dos riscos associados à inteligência artificial e criou oportunidades de compra.

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A cautela, porém, permanece. Uma análise da Reuters mostra que o setor de tecnologia do S&P 500 caiu 6,8% em outubro, enquanto nove dos onze grandes setores do índice terminaram o mês em alta. Isso indica que, até agora, o movimento se parece mais com uma retirada concentrada de recursos das ações de tecnologia do que com uma fuga generalizada das bolsas. O risco é que uma nova rodada de perdas comprometa essa resistência e arraste o restante do mercado.

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A questão decisiva deixa de ser apenas quanto as empresas pretendem investir em inteligência artificial e passa a ser quanto dinheiro conseguirão ganhar com esses desembolsos. Se os próximos balanços mostrarem crescimento suficiente para justificar os investimentos, a correção poderá perder força. Se confirmarem que os custos continuam avançando muito mais rapidamente do que os retornos, o mercado ainda poderá descobrir que os 2 trilhões de dólares perdidos foram apenas a primeira parcela da conta.

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