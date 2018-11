Temer sanciona novo regime automotivo, o Rota 2030

O presidente Michel Temer sancionou, nesta quinta-feira, 8, a lei que cria o programa Rota 2030. Entre a noite de quarta, 7, e a manhã desta quinta, a Medida Provisória 843, de 2018, foi aprovada na Câmara e no Senado. Logo após a aprovação na segunda Casa, Temer sancionou a matéria durante a abertura do Salão Internacional do Automóvel, em São Paulo.

A discussão foi tão rápida que a sessão no Senado teve menos de meia hora. A MP vinha de um acordo entre o Planalto, líderes de bancadas e o setor automotivo. Originalmente, o Rota 2030 era para ter sido instituído já no começo do ano. Mas alguns pontos ficaram sem acordo e a MP usada para criar a lei do novo regime automotivo caducou.

O Rota 2030 é um novo regime tributário que nasceu como substituto do InovarAuto, conjunto de regras que venceu em 2017. O novo regime foi pensado para modernizar a frota brasileira e atender exigências internacionais que o outro programa criado pelo então governo de Dilma Rousseff descumpria. Desde o início do ano, o setor já funcionava imaginando que o Rota 2030 seria aprovado, mesmo com a aprovação do Legislativo ainda pendente.

Algumas mudanças significativas devem impactar o setor. Mas as montadoras e os importadores de veículos estão felizes com as mudanças. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o Rota 2030 significa um passo importante para o desenvolvimento da indústria automobilística e da engenharia no Brasil. Já a Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeifa) afirma que o novo programa dá isonomia ao setor.

Ambos os setores estão contentes porque o novo regime acaba com o porcentual mínimo de conteúdo nacional para um veículo ser considerado brasileiro. Caso as montadoras não conseguissem atingir o porcentual de 35%, os carros passavam a ser considerados importados e poderiam ser penalizados com um acréscimo de até 30 pontos porcentuais no Imposto sobre Produto Industrializado (IPI). O Rota 2030 preferiu focar a eficiência energética, algo que já é critério em países desenvolvidos, onde a maioria das montadoras estão sediadas.

No Twitter, Temer afirmou que o governo “está e continuará ao lado desta indústria que é essencial para o desenvolvimento do Brasil”. “Exemplo de nosso compromisso é o Rota 2030, aprovado hoje, chave para que a produção nacional atinja novo padrão de qualidade”, concluiu Temer.