Temer reúne-se com ministros e Parente para discutir impasse sobre diesel

O presidente Michel Temer está reunido na manhã desta quinta-feira, 24, com os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia; dos Transportes, Valter Casimiro; de Minas e Energia, Moreira Franco. Também estão na reunião o presidente da Petrobras, Pedro Parente, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. A realização do encontro foi informada pelo Palácio do Planalto.

O governo negocia, desde o início da semana, medidas e alternativas para reduzir o preço do óleo diesel. Caminhoneiros em todo o país estão parados nas estradas, o que já tem afetado abastecimento em supermercados e postos de combustíveis. Nesta quarta-feira, 23, a Petrobras anunciou a redução de 10%, por 15 dias, no preço do diesel, o que seria um prazo para o governo e caminhoneiros concluírem as negociações.

Na Câmara dos Deputados, o projeto da reoneração da folha de pagamento de setores produtivos foi aprovado nesta quarta, incluindo isenção ao óleo diesel das alíquotas de PIS e Cofins até 31 de dezembro de 2018. A matéria ainda precisa passar pelo Senado.

A categoria alega que a decisão da Petrobras ainda não resolve o problema e que só vai cessar a greve quando as outras medidas prometidas forem sancionadas e publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Além dessa reunião, está prevista uma nova conversa à tarde entre a Casa Civil e representantes dos caminhoneiros.