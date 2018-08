Telefonia fixa perde 1,1 milhão de linhas em 12 meses

A telefonia fixa perdeu 1,14 milhão de linhas em junho em relação ao mesmo período do ano passado. O movimento representa redução de 2,76% na quantidade de linhas, segundo dados divulgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em comparação ao mês anterior, o mercado de telefonia fixa perdeu 96,2 mil linhas. Entre as concessionárias, a Oi é a empresa com a maior participação de mercado, com 55,72%. Em seguida, aparecem Telefônica (40,30%) e Algar (3,26%).

Entre as operadoras que têm autorização para prestar o serviço, a Claro lidera o mercado no segmento, com 62,4% de participação. Vivo (27,93%) e Tim (4,51%) aparecem na sequência.

Segundo a Anatel, as empresas autorizadas têm, ao todo, 17,1 milhão de linhas fixas. As concessionárias possuem 23 milhões de linhas.

São Paulo perdeu 0,19% de suas linhas fixas e registrou a maior redução entre os estados brasileiros em junho, na comparação com maio. Foram canceladas 28,7 mil linhas. No Rio de Janeiro, a queda foi de 24,7 mil linhas (-0,53%) e em Minas Gerais, foram registradas 11,6 mil linhas a menos (-0,30%).

Outros estados, como Santa Catarina e Tocantins apresentaram alta no número de linhas fixas. No Sul, o aumento foi de 4,2 mil. No estado do Norte, houve alta de 510 linhas.