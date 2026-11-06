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Tegma investirá 18 milhões de reais em operação de veículos usados

Grupo vai ampliar frota da Fastline; negócio com a Buskar.me, especializada em veículos retomados, já registra receita líquida de 76 milhões de reais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 15h00
Caminhão-cegonha preto da empresa Tema, com a inscrição GNV Gás Natural Veicular em verde e laranja na lateral, transportando vários carros novos cinzas e azuis. O caminhão possui cilindros de GNV amarelos visíveis na parte inferior, indicando uso de combustível alternativo.
Tegma (Divulgação/Divulgação)
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A Tegma, transportadora de veículos, também faz negócio quando o carro volta para o banco por falta de pagamento. O grupo destinará 18 milhões de reais à frota da Fastline, que atua com carros usados e motos. Junto da Buskar.me, especializada em veículos retomados, a nova operação já registra receita líquida de 76 milhões de reais.

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