Tegma investirá 18 milhões de reais em operação de veículos usados
Grupo vai ampliar frota da Fastline; negócio com a Buskar.me, especializada em veículos retomados, já registra receita líquida de 76 milhões de reais
A Tegma, transportadora de veículos, também faz negócio quando o carro volta para o banco por falta de pagamento. O grupo destinará 18 milhões de reais à frota da Fastline, que atua com carros usados e motos. Junto da Buskar.me, especializada em veículos retomados, a nova operação já registra receita líquida de 76 milhões de reais.