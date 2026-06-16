Tecnologia e análise de dados devem transformar o crédito rural, dizem especialistas

Dados, tecnologia e novas ferramentas de análise de risco devem transformar a forma como o crédito chega ao agronegócio brasileiro nos próximos anos. A avaliação foi compartilhada por especialistas reunidos no segundo painel do VEJA Fórum Agro 2026, realizado nesta terça-feira, 16, no Teatro Santos Augusta, em São Paulo. Promovido por VEJA e VEJA NEGÓCIOS, o evento debate os desafios e as oportunidades para o setor em um momento de mudanças no financiamento rural.

Para Fábio Galindo, CEO da Future Climate, o principal desafio para ampliar o fluxo de capital para o campo não está na falta de recursos disponíveis no mundo, mas na dificuldade de investidores compreenderem e precificarem os riscos do agronegócio brasileiro.

“A lógica do capital é simples: ele vai para onde consegue entender o risco e capturar retorno. Quando isso não acontece, o investimento não vem ou chega com custo mais elevado”, afirmou.

Segundo Galindo, a tecnologia será a principal ferramenta para reduzir essa assimetria de informação. Na avaliação do executivo, o agronegócio está entrando em uma nova etapa de concessão de crédito.

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“A próxima fronteira do crédito rural será construída sobre dados. Tecnologia tem capacidade de destravar capital para o agronegócio e tornar esse dinheiro mais barato”, disse.

O executivo destacou o programa Eco Invest Brasil como um exemplo dessa transformação. A iniciativa prevê recursos para projetos de recuperação de pastagens degradadas e exige critérios detalhados de monitoramento e rastreabilidade para a concessão dos financiamentos.

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“Se não houver disponibilidade, qualidade e análise de dados, não é possível precificar risco. E sem precificar risco não há capital”, afirmou.

Na visão de Galindo, o produtor rural passará a ser cada vez mais um gestor de informações. “Uma fazenda pode valer mais pela qualidade do seu banco de dados do que pela quantidade de hectares que possui”, disse. Segundo ele, acesso, integração e análise de informações serão tão relevantes quanto terra e produtividade na avaliação de investimentos.

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O tema também apareceu na apresentação de Vitor Moraes, superintendente nacional de Agronegócio do Sicredi. Segundo ele, o crédito rural atravessa um momento de transformação impulsionado pela combinação de juros elevados, rentabilidade pressionada, eventos climáticos extremos e mudanças no perfil das fontes de financiamento.

Moraes destacou três fatores centrais para a avaliação de risco no campo: capacidade de pagamento do produtor, impactos climáticos e comportamento dos mercados. Segundo ele, a rentabilidade mais apertada e o aumento da alavancagem financeira exigem novas abordagens por parte das instituições financeiras.

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“É um momento em que a capacidade de pagamento do produtor está comprometida por fatores conjunturais e estruturais”, disse.

Nesse contexto, as cooperativas de crédito ganham relevância como elo entre o mercado financeiro e os produtores rurais. Com presença em todos os estados brasileiros e mais de 3 mil agências, o Sicredi defende que proximidade, conhecimento regional e diversificação de produtos serão fundamentais para ampliar o acesso a recursos.

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“Precisamos combinar conhecimento, portfólio de soluções e proximidade para oferecer o financiamento adequado a cada perfil de produtor”, afirmou.

O executivo também ressaltou a importância de ferramentas capazes de trazer previsibilidade ao fluxo de caixa das propriedades, incluindo seguros rurais, instrumentos de proteção de preços e tecnologias voltadas à adaptação climática.