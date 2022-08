Tecnologia 5G avança e chega em mais três capitais

A partir desta terça-feira, 16, mais três capitais brasileiras terão a ativação do 5G. Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Salvador (BA) começam a ter o sinal da nova tecnologia liberado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Com essas cidades, já são oito no país a contar com a nova geração de telefonia, após Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa.

Assim como nas outras capitais, o acesso a tecnologia não será em toda a cidade, por causa da infraestrutura. Curitiba estreará a tecnologia com 316 antenas; Salvador com 139 estações rádio-base; e Goiânia com 100 delas. De acordo com o cronograma inicial estabelecido pela Anatel, as operadoras devem colocar pelo menos uma estação para cada 100 mil habitantes.

José Ronaldo Rocha, sócio da EY e líder de consultoria para o setor de Tecnologia, Mídia & Entretenimento e Telecomunicações, afirma que o ritmo de implantação gradual é normal, devido a necessidade de infraestrutura, mas o marco do início da tecnologia é importante, para começar a despertar para novas oportunidades de negócio e também a curiosidade do consumidor sobre o novo produto. “Esse primeiro passo é importante para começar a geração de oferta e demanda na economia, identificar eventuais pontos de ajustes em todas as esferas e começar a construção do ecossistema para utilização plena do 5G”, explica. Além do uso pessoal via smartphone, o 5G abre espaço para a ampliação do uso em empresas, melhorias em serviços e também a potencialização da internet das coisas.

Segundo Rocha, a implantação da tecnologia, além do sinal e da instalação das antenas, também deve gerar a ampliação de oferta de aparelhos que recebem a nova tecnologia. Atualmente, há menos de 100 aparelhos homologados pela Anatel que suportam a tecnologia. A sugestão do especialista é aguardar os novos lançamentos — tanto de smartphones mais caros como mais baratos — para trocar o aparelho por um com acesso ao 5G. “Há um interesse muito grande das operadoras que operam o sinal para que o consumidor tenha acesso ao 5G, por isso, há oportunidade para que elas façam promoções e utilizem programas de fidelidade para comercializar esses aparelhos e assim seu cliente tenha acesso à tecnologia. Então, o ideal é esperar tanto os novos lançamentos como essa estratégia nas empresas, pois pode haver oportunidades interessantes”.

Implantação

O prazo para que todas as capitais recebam a nova tecnologia vai até setembro deste ano, após prorrogação feita pelo governo federal. Após esse período, de forma gradual, o 5G vai chegar a todos os municípios brasileiros, até o fim de 2029. A instalação vai começar pelas cidades maiores até os pequenos distritos.

Até o fim de setembro, Florianópolis (SC), Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES) estarão aptas a receber o 5G, segundo a Anatel. Já as outras 15 capitais do país têm o prazo máximo de ativação comercial até 27 de novembro.