Tebet: “Se não aprovarmos o arcabouço, não teremos como cumprir despesas”

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), apresentou nesta segunda-feira, 17, alguns detalhes do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para os próximos anos. Ela alertou, no entanto, que parte significativa dos números apresentados, sobretudo em relação aos gastos discricionários previstos pelo governo, estão condicionados à aprovação do arcabouço fiscal no Congresso. “Se não for aprovado o arcabouço fiscal, nós não teremos condições de cumprir as despesas que nós vamos apresentar”, alertou a ministra.

O documento prevê meta de resultado primário neutro em 2024, com projeção de superávit de 0,5% (61,6 bilhões de reais) e PIB com crescimento de 1% (130,8 bilhões de reais), respectivamente, em 2025 e 2026. Segundo Tebet, a LDO apresentada foi a “possível” dentro da regra fiscal vigente, o teto de gastos. “A nossa LDO respeita a lei vigente, ou seja o teto de gastos, porque é o único que nós temos no ordenamento jurídico. Dentro dessa regra, foi aprovada uma emenda constitucional que abriu espaço fiscal apenas para o ano de 2023, no valor de 145 bilhões de reais, para despesas discricionárias”, diz ela.

O espaço disponível para as despesas discricionárias, que são gastos com poder de decisão pelo governo, como para programas sociais, é de 24 bilhões de reais, segundo a ministra. O documento apresentado pelo governo projeta um estouro do teto de gastos vigente em 172 bilhões de reais. “Esses 24 bi são apenas para o custeio da máquina. Para o pagamento de água, luz, combustível. (…) Diante disso, a gente tem zero de espaço para as despesas discricionárias”, disse. Para este ano, o governo conseguiu uma ‘licença’ junto ao Congresso, o que garantiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a possibilidade de cumprir algumas promessas de campanha, como o pagamento do Bolsa Família em um patamar médio de 670 reais.

Tebet aponta que não haverá regressão dos valores destinados aos programas sociais do governo para os próximos anos e pediu celeridade do Congresso para a aprovação do arcabouço fiscal: “Ninguém vai diminuir o valor do Bolsa Família. Ninguém vai tirar a atualização dos valores da merenda escolar ou o número de casas populares a serem construídas no país. Nós precisamos de espaço fiscal da ordem de 196 bilhões para despesas discricionárias, tendo em vista que o espaço fiscal para essas despesas discricionárias hoje é da ordem de 24 bi”, apontou a ministra. A não aprovação da nova regra fiscal impactaria o funcionamento de programas como o Minha Casa, Minha Vida; Bolsa Família; Farmácia Popular, entre outros.

“Quanto mais rápido o arcabouço for aprovado, mais segurança jurídica nós vamos garantir para a sociedade, para o mercado e para os investidores. Isso impacta nos dados macroeconômicos, e nós precisamos de dados positivos. Isso impacta na bolsa, no câmbio, e consequentemente na discussão da taxa de juros, que nós queremos ver cair no menor prazo possível”, complementou. “Acho que nós vamos até nos surpreender com o quórum de aprovação”. A ministra disse que espera que a aprovação da nova regra fiscal se dê em breve para ajudar nos cálculos do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o próximo ano, que deve ser encaminhado pelo governo ao Congresso até 31 de agosto.