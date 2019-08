O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), deve apresentar uma primeira versão de seu parecer na sexta-feira da próxima semana, dia 23, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), afirmou nesta quinta-feira, 15, a presidente do colegiado, Simone Tebet (MDB-MS). A ideia é que o parecer seja lido na comissão no dia 28, data a partir da qual será concedida vista. A votação da proposta deve ocorrer no dia 4 de setembro.

“O senador já vai estar trabalhando no seu relatório para entregar para mim, a princípio, na sexta-feira à tarde”, disse a presidente da CCJ. “Ele me entregando, eu já posso fazer a pauta de quarta-feira, dia 28, para a leitura do parecer e concedo vista automática”, acrescentou. A senadora afirmou que há um acordo sobre o calendário e que não haverá empecilhos para a tramitação, nem mesmo uma eventual tentativa de obstrução por parte da oposição. “Pauta importante tem data”, disse Tebet.

Segundo a senadora, Tasso poderá fazer alterações neste texto até o momento da votação. Tebet disse ainda que conversará com líderes para definir se reserva dois dias para a discussão da proposta. Na semana que vem, a CCJ realiza ao menos quatro audiências públicas sobre o tema.

A senadora negou ainda que a tramitação das propostas do chamado pacto federativo interfira ou atrapalhe a votação da reforma da Previdência, negou que haja uma “barganha” de senadores e afirmou que a reforma da Previdência é tão prioritária como as questões envolvendo os entes da Federação.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)