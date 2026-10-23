TCU identifica atrasos na cobrança de 43 operações de crédito do Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste (BNB) deixou passar seu prazo interno de 149 dias para recorrer à Justiça e cobrar dívidas de 43 operações de crédito, segundo auditoria do Tribunal de Contas da União. A fiscalização apontou falhas nos controles e na preparação dos processos de recuperação dos valores devidos ao banco.

O TCU deu ao BNB sessenta dias para apresentar plano de reorganização das cobranças terceirizadas e de implantação de sistema de controle. O BNB diz que as 43 operações representam 0,1% das judicializadas entre 2022 e 2025, sem prejuízo financeiro, perda de garantias ou prescrição. Afirma ter iniciado as mudanças antes da notificação.