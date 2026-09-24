Taylor Swift: quanto novo single ‘Patient Zero’ pode faturar — e somar com fortuna que cantora já tem

A cantora Taylor Swift lançará um novo single intitulado “Patient Zero” nesta sexta-feira, 25. Em seus perfis nas redes sociais, a loirinha contou que a música será o primeiro single do The Life of a Showgirl: The Encore, um deluxe de seu último álbum, lançado em outubro de 2025. Além do engajamento dos fãs, o lançamento pode render mais alguns milhões para a americana — frutos das vendas, dos royalties das plataformas e do novo videoclipe.

Ainda não há uma estimativa oficial de quanto “Patient Zero” deve vender ou arrecadar. Há, no entanto, um termômetro: o mercado de previsão Polymarket, que estima que a música deva bater de 50 milhões a 100 milhões de reproduções no Spotify em sua primeira semana. O seu histórico recente dimensiona o potencial, já que “The Fate of Ophelia”, primeiro single de The Life of a Showgirl, registrou 128,9 milhões de streams na primeira semana e chegou a 30,9 milhões de reproduções em apenas 24 horas. O feito rendeu à música o recorde de faixa mais ouvida em um único dia na plataforma na época.

Swift colocou três edições físicas do single em pré-venda por 3,99 dólares (na cotação atual de 5,18 reais, aproximadamente 20,7 reais) cada — uma versão original, uma acústica e uma ao piano — durante um período limitado em seu site oficial. Duas das três versões já haviam esgotado antes do lançamento e, se forem vendidas 100 mil unidades a esse preço, a receita bruta chega a quase 400 mil dólares, ou 2 milhões de reais.

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Em relação aos streaming musicais, não existe uma tarifa fixa por reprodução. O Spotify, por exemplo, afirma que os pagamentos são distribuídos de acordo com a participação de cada música no total de streams. Em 2025, a plataforma calculou que um artista que respondesse por uma em cada 1 milhão de reproduções geraria, em média, 11 mil dólares (57 mil reais) em royalties.

Pela mesma referência, 100 milhões de streams equivaleriam a cerca de 1,1 milhão de dólares (5,7 milhões de reais) em royalties para os detentores dos direitos. 128,9 milhões, marca alcançada por “The Fate of Ophelia”, representariam aproximadamente 1,4 milhão de dólares (7,2 milhões de reais). É importante ressaltar que todos esses valores são projeções brutas, antes dos custos e da divisão entre os envolvidos.

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A estratégia faz parte de um modelo que Swift aperfeiçoou nos últimos anos: transformar o lançamento musical em um evento de consumo. Variantes físicas, pré-vendas de curta duração, capas diferentes, versões alternativas e pistas espalhadas pelas redes sociais ajudam a criar expectativa e estimulam os fãs a comprarem mais de uma edição. Em The Life of a Showgirl, foram lançadas dezenas de versões físicas e oito variantes em vinil. O álbum vendeu 1,6 milhão de vinis nos Estados Unidos em 2025 e mais de 4 milhões de unidades na primeira semana no país.

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O videoclipe também faz parte da estratégia. No caso de “Patient Zero”, ele não será lançado junto com a música. A estreia mundial está marcada para domingo, 27, durante o MTV Video Music Awards (VMA). O vídeo é dirigido pela própria cantora e tem Dakota Johnson e Colin Farrell no elenco.

No YouTube, também não é possível atribuir um valor fixo a cada visualização. A plataforma informa que parceiros recebem 55% da receita líquida dos anúncios exibidos em vídeos públicos, mas o ganho depende da quantidade e do valor dos anúncios efetivamente exibidos, do público e de outros fatores.

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Os maiores faturamentos da loirinha

O recorde mais recente de Taylor Swift pertence ao álbum The Life of a Showgirl. Ele ultrapassou 4 milhões de unidades equivalentes nos EUA na primeira semana, de acordo com dados da Luminate divulgados pela sua gravadora, e acumulou mais de 1,5 bilhão de streams globais no período. O faturamento global foi de 135 milhões de dólares — ou quase 700 milhões de reais.

A Forbes projeta a fortuna atual da cantora em 2 bilhões de dólares, valor que a colocou entre os músicos mais ricos do mundo. A estimativa considera receitas de turnês e royalties, o valor de seu catálogo musical e seus imóveis. A Eras Tour, encerrada em 2024, arrecadou mais de 2 bilhões de dólares em ingressos e se tornou a turnê mais lucrativa da história, enquanto Swift também passou a controlar novamente os direitos de seus seis primeiros álbuns.