Taxas do Tesouro Direto caem após resultado no 1º turno

Os juros dos títulos do Tesouro Direto despencam durante as negociações desta segunda-feira, 8. De acordo com dados da Secretaria do Tesouro, a rentabilidade dos títulos chega a cair 5%. A queda indica uma previsão menor para inflação e taxa básica de juros (Selic).

A rentabilidade do título Tesouro IPCA+, com vencimento para 2024, caiu para 5,3% ao ano acima da inflação – nas negociações de sexta-feira, 5, o título rendia 5,55% ao ano. O mesmo acontece com os mesmos títulos com vencimentos para 2035 e 2045. As rentabilidades caíram de 5,71% para 5,52% em ambos os casos.

Os títulos prefixados, que simulam as previsões para a taxa Selic, também indicam queda. O prefixado com vencimento para 2021 cai de 9,22% para 8,83%. Já o com data para 2025 baixa de 11,21% para 10,69%.

Título Vencimento Taxa de Rendimento

(% a.a.) Valor

Mínimo de Investimento Preço Unitário de um Título Indexados ao IPCA Tesouro IPCA+ 2024 15/08/2024 5,3 R$ 46,53 R$ 2.326,98 Tesouro IPCA+ 2035 15/05/2035 5,52 R$ 38,78 R$ 1.292,97 Tesouro IPCA+ 2045 15/05/2045 5,52 R$ 30,26 R$ 756,64 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 15/08/2026 5,31 R$ 33,08 R$ 3.308,79 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 15/05/2035 5,45 R$ 34,08 R$ 3.408,52 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 15/08/2050 5,49 R$ 34,15 R$ 3.415,81 Prefixados Tesouro Prefixado 2021 01/01/2021 8,83 R$ 33,14 R$ 828,58 Tesouro Prefixado 2025 01/01/2025 10,69 R$ 31,93 R$ 532,19 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 01/01/2029 10,8 R$ 39,27 R$ 981,75 Indexados à Taxa Selic Tesouro Selic 2023 01/03/2023 0,01 R$ 97,43 R$ 9.743,34

A explicação para a queda está no resultado do primeiro turno das eleições, realizadas neste domingo, 7. A distância entre Jair Bolsonaro (PSL) para Fernando Haddad (PT) na disputa presidencial (46% a 29,3%) faz com que o mercado financeiro fique mais otimista com o futuro da economia.

O movimento do dólar e da bolsa também refletem esse sentimento. O dólar desaba nesta segunda-feira, sendo negociado a 3,761 reais por volta das 12h00 – uma desvalorização de 2,49%. Na bolsa de valores de São Paulo, a B3, o Ibovespa, principal indicador, dispara 3,9%, a 85.521 pontos.