Taxa de desocupação recua no 2º tri, mas 14,4 mi ainda buscam emprego

Com o avanço da vacinação e a redução das restrições de atividades para o combate da Covid-19, o mercado de trabalho começa a dar sinais de recuperação. No segundo trimestre, a taxa de desocupação ficou em 14,1%, 0,6 ponto percentual abaixo do registrado no primeiro trimestre. Mesmo com a diminuição, o contingente de brasileiros desocupados é grande: 14,4 milhões de pessoas buscando colocação. Os dados são da Pnad Contínua, divulgada nesta terça-feira, 31, pelo IBGE.

O IBGE considera como desempregado o brasileiro que está sem trabalho e procurando uma colocação. No segundo trimestre, a diminuição aconteceu por causa do aumento no número de pessoas trabalhando. Entre abril e junho, essa taxa aumentou 2,5%, com mais 2,1 milhões no período. O contingente de brasileiros ocupados é de 87,8 milhões de pessoas, a uma taxa de 49,6%. o que indica, contudo, que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país.

Nos trimestres móveis anteriores, o IBGE registrava melhora da ocupação com o aumento de trabalhadores conta própria. No segundo trimestre, a recuperação traz uma boa notícia, j´que foi puxada pelo aumento de contratações com carteira assinada. “Até então vínhamos observando aumentos no trabalho por conta própria e no emprego sem carteira assinada, mas pouca movimentação do emprego com carteira. No segundo trimestre, porém, houve um movimento positivo, com crescimento de 618 mil pessoas a mais no contingente de empregados com carteira”, explica a analista da pesquisa, Adriana Beringuy.

O número de empregados com carteira assinada no setor privado avançou 2,1%, totalizando 30,2 milhões no segundo trimestre do ano, frente ao anterior. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o contingente ficou estável, mas interrompeu quatro trimestres sucessivos de quedas. A recuperação do mercado formal vinha sendo indicada pelo Caged, o cadastro de empregados e desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência, que indica a movimentação do setor formal, mas ainda não havia sido captado pela Pnad.

A ocupação também avançou no segundo trimestre com o aumento de 3,4% no número empregados no setor privado sem carteira (10,0 milhões) na comparação com o trimestre anterior. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, esse contingente subiu 16,0% ou 1,4 milhão de pessoas.

Continua após a publicidade

Conta própria

O IBGE também destaca o trabalho por conta própria, que atingiu o patamar recorde de 24,8 milhões de pessoas, um crescimento de 4,2% na comparação com o trimestre anterior. Em um ano, o contingente avançou 3,2 milhões, alta de 14,7%. Inclusive, 52,2% da alta da ocupação na comparação mensal e 62,7% dessa alta na comparação anual vieram do aumento dos conta própria sem CNPJ.

Beringuy observa que o aumento da ocupação no segundo trimestre foi gerado, principalmente, por atividades relacionadas à alojamento e alimentação (9,1%), construção (5,7%), serviços domésticos (4,0%) e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (3,8%).

“Alojamento e alimentação, que inclui restaurantes e hotéis, avançaram 7,7% na comparação anual, primeiro crescimento depois de quatro trimestres de quedas. Esse avanço, porém, não faz a atividade voltar ao patamar pré-pandemia, mas é um movimento de leve recuperação, depois de registrar a segunda maior perda de trabalhadores em 2020, atrás do serviço doméstico”, disse a analista da pesquisa.

O trabalho doméstico (5,1 milhões) não teve variação significativa frente ao primeiro trimestre do ano, mas avançou 8,4% na comparação com o segundo trimestre de 2020. A categoria dos empregadores (3,8 milhões) ficou estável nas duas comparações. Já o setor público (11,8 milhões) registrou uma redução de 4,4% (menos 539 mil pessoas) em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Os trabalhadores informais, que incluem aqueles sem carteira assinada (empregados do setor privado ou trabalhadores domésticos), sem CNPJ (empregadores ou empregados por conta própria) ou trabalhadores sem remuneração, somaram 35,6 milhões de pessoas e uma taxa de 40,6%. No trimestre anterior, a taxa foi de 39,6%, com 34,0 milhões de informais. Há um ano esse contingente era menor, 30,8 milhões e uma taxa de 36,9%.