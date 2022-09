Taurus faz promoção de armas na ‘Semana do Brasil’

A fabricante de armas de fogo Taurus está comercializando produtos com até 25% de desconto durante a Semana do Brasil, que acontece de 2 até 12 de setembro, em meio às comemorações do 7 de setembro, data que vem sendo utilizada de maneira eleitoral pelo presidente Jair Bolsonaro. A Semana do Brasil foi criada em 2019, pela atual gestão, para ser a Black Friday brasileira.

Os produtos da Taurus são voltados a militares, policiais, os chamados CACs (Caçadores, atiradores e colecionadores), e outros consumidores que integrem categorias autorizadas a adquirir as armas, conforme legislação vigente. O número de armas registradas para os CACs atingiu a marca de 1 milhão neste ano, o triplo de dezembro de 2018, quando Bolsonaro foi eleito, segundo dados do exército, obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação pelos institutos Igarapé e Sou da Paz e divulgados pelo G1. Esse grupo compõe uma das principais base de apoiadores de Bolsonaro. Ainda de acordo com os dados, a cada 24 horas, 449 licenças para o uso de armas são concedidas.

Nos últimos quatro anos, de 2019 até a encerramento do mercado de quinta-feira, 1 de setembro, as ações da companhia já valorizaram 326% devido à política e discurso de Bolsonaro de ampliar o acesso da população a armas. Nos últimos dias, houve maior pressão sobre as ações, por conta de propostas de flexibilizar a importação de armas, que poderão concorrer com os produtos da empresa brasileira.