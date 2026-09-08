Tarifas dos EUA derrubam exportações de São Paulo para o mercado americano

As barreiras tarifárias impostas pelo governo norte-americano derrubaram em 9,7% as exportações do estado de São Paulo para os Estados Unidos no acumulado de 2026, de acordo com levantamento da Câmara Americana de Comércio (Amcham). De janeiro a julho, as vendas de produtos paulistas para o mercado americano registraram retração — e o declínio mais acentuado foi em julho, com queda de 23,2%.

No acumulado do ano, foram os itens sobretaxados que puxaram para baixo a soma dos embarques (-31,5%), mas o relatório também revela que o recuo atingiu mercadorias isentas das tarifas (-11,6%), a exemplo de aviões e suco de laranja. Para o presidente da Amcham Brasil, Abrão Neto, o desempenho reflete a perda de dinamismo do comércio bilateral, um cenário que pode se deteriorar ainda mais. “Enquanto persistir o atual cenário tarifário, a tendência é que as trocas entre os dois países continuem perdendo força, com prejuízos para ambas as economias”, afirma o dirigente.

Mesmo diante do contexto adverso, os setores de óleos leves e transformadores apresentaram um crescimento surpreendente no período, com avanço de 304,6% e 186,1%, respectivamente, na comparação com os sete primeiros meses de 2025. Entretanto, o que o estudo da Amcham Brasil mostra é um saldo negativo e desafiador para o fluxo de bens entre São Paulo e o mercado norte-americano.