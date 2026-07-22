ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Tarifaço é ato político, e isso explica decisão do Brasil, diz representante de setor afetado

Presidente da Abimaq afirma que medida não tem fundamento comercial e avalia que manter a negociação é a resposta mais pragmática do governo brasileiro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 22h32 | Atualizado em 22 jul 2026, 22h32
Continua após publicidade
Tarifaço é ato político, e isso explica decisão do Brasil, diz representante de setor afetado Priorizar nos meus resultados Google

A decisão do governo brasileiro de manter aberta a negociação com os Estados Unidos, mesmo após a entrada em vigor da tarifa de 25% sobre produtos nacionais, encontra respaldo na avaliação da indústria de máquinas e equipamentos. Para José Velloso, presidente-executivo da Abimaq, a medida adotada por Washington tem motivação política, e responder na mesma moeda apenas dificultaria uma solução para o impasse. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Durante entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, Velloso afirmou que a manutenção do diálogo foi o principal resultado das reuniões realizadas com o vice-presidente Geraldo Alckmin e integrantes do governo federal.

“O principal motivo de não escalar para uma retaliação é exatamente porque a decisão norte-americana é política.”

Quais empresas mais ganharam e perderam com o tarifaço dos EUA

Por que a Abimaq considera o tarifaço um ato político?

Segundo Velloso, representantes da entidade participaram de audiências públicas em Washington e encontraram resistência ao tarifaço inclusive entre empresários e associações dos próprios Estados Unidos.

Siga
Continua após a publicidade

Ele afirmou que praticamente nenhuma entidade norte-americana apoiou a adoção das tarifas, mas, ainda assim, o governo americano decidiu mantê-las.

“A sociedade americana se manifestou contra o tarifaço. Os Estados Unidos aplicaram da mesma forma a tarifa. Por isso entendemos que é uma tarifa política.”

Na avaliação do dirigente, os argumentos utilizados por Washington extrapolam questões comerciais e tornam ineficaz qualquer resposta baseada em retaliação.

Continua após a publicidade

Por que retaliar não resolveria o problema?

Para o presidente da Abimaq, a aplicação da Lei da Reciprocidade afastaria os dois países da mesa de negociação e produziria prejuízos adicionais para empresas e consumidores.

Segundo ele, parte importante do custo das tarifas acaba sendo absorvida pelo próprio mercado norte-americano.

“O grande prejudicado é o consumidor norte-americano.”

Continua após a publicidade

Velloso lembrou ainda que grande parte das exportações do setor ocorre entre empresas do mesmo grupo econômico, o que faz com que o aumento dos custos seja posteriormente repassado aos consumidores finais.

Quais são os impactos para investimentos?

Além da redução da competitividade, Velloso afirmou que a principal consequência do ambiente criado pelas tarifas é o aumento da insegurança para investidores.

Segundo ele, a instabilidade nas decisões comerciais dos Estados Unidos já vinha afetando investimentos mesmo antes da nova elevação das tarifas.

Continua após a publicidade

“Os Estados Unidos hoje são um poço de insegurança para qualquer empresário.”

Na avaliação do dirigente, esse ambiente reduz investimentos bilaterais e dificulta decisões de longo prazo para empresas brasileiras e americanas.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Luiz Inácio Lula da Silva
Tarifaço
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).