Tarifaço de Trump pode sobreviver à derrota histórica nas eleições dos EUA

A derrota de Donald Trump nas eleições legislativas americanas pode não trazer o alívio comercial esperado por parte dos países atingidos pelo tarifaço de seu governo. Embora os democratas tenham conquistado o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, a mudança no equilíbrio de forças em Washington não significa que as tarifas impostas pelo presidente americano serão automaticamente revogadas. Para o Brasil, o resultado das urnas coincide com a expectativa de uma nova rodada de negociações comerciais.

O principal obstáculo está na estrutura de poder dos Estados Unidos. Com o controle do Congresso, os democratas poderão promover investigações, convocar integrantes do governo e aprovar propostas para limitar medidas tarifárias. Entretanto, Trump preserva o poder de vetar essas iniciativas. Sem apoio suficiente para derrubar um veto presidencial, a oposição terá dificuldades para impor uma mudança efetiva na política comercial americana.

O cenário ganha importância justamente quando Brasília aguarda uma proposta formal de Washington sobre o tarifaço. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou na terça-feira, 3, que o documento deverá ser encaminhado entre esta semana e a próxima. A expectativa é que os americanos indiquem os setores nos quais desejam obter concessões comerciais, abrindo espaço para uma contraproposta brasileira.

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As medidas mais recentes do governo Trump atingem milhares de produtos brasileiros e incluem tarifas adicionais de 25% e 12,5%, aplicadas sob justificativas distintas. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, as duas rodadas alcançam simultaneamente 3.985 produtos, equivalentes a 10,8 bilhões de dólares em exportações brasileiras. A continuidade dessas barreiras mantém um elemento de pressão sobre empresas exportadoras.

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A vitória democrata altera, sobretudo, o ambiente político das negociações. A nova maioria poderá aumentar a fiscalização sobre isenções concedidas pela Casa Branca, questionar os efeitos econômicos das tarifas e exigir maior transparência nos acordos comerciais. Especialistas ouvidos pela Reuters, porém, avaliam que Trump continuará dispondo de instrumentos executivos para sustentar boa parte de sua agenda protecionista.

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Para o governo Lula, o desafio será negociar em um cenário no qual o presidente americano perdeu força política, mas não abriu mão dos principais instrumentos de sua política comercial. O próprio Elias Rosa afirmou que o resultado eleitoral não modifica o percurso das conversas entre os dois países. Assim, a derrota republicana pode aumentar a pressão interna contra o tarifaço, sem necessariamente produzir uma redução imediata das barreiras enfrentadas pelo Brasil.