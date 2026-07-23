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Economia

Tarifa dos EUA poupa petróleo, minério de ferro, café e mais de 2 mil produtos brasileiros

Nova sobretaxa de até 12,5% entra em vigor nesta sexta-feira, mas lista de exceções preserva parte relevante da pauta de exportações do Brasil.

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 19h34 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h01
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Frigorífico brasileiro: carnes estão fora do tarifaço (Reprodução/Reprodução)
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Tarifa dos EUA poupa petróleo, minério de ferro, café e mais de 2 mil produtos brasileiros Priorizar nos meus resultados Google

Apesar de incluir o Brasil entre os países que enfrentarão uma tarifa adicional de 12,5% por supostas falhas no combate ao trabalho forçado em cadeias produtivas, os Estados Unidos deixaram de fora da medida mais de 2 mil produtos.

A lista de exceções, divulgada pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR), preserva parte significativa das exportações brasileiras para o mercado americano.

A sobretaxa passa a valer à 0h01 desta sexta-feira (24), no horário de Washington, e integra uma nova rodada de medidas comerciais que atinge cerca de 60 parceiros dos Estados Unidos.

Na avaliação do governo americano, países que não adotam mecanismos eficazes para impedir a entrada de mercadorias produzidas com trabalho forçado devem enfrentar uma tarifa maior, de 12,5%. Aqueles considerados mais alinhados às exigências americanas receberão uma alíquota de 10%.

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Embora o Brasil tenha sido enquadrado na tarifa mais elevada, diversos produtos estratégicos para a balança comercial permanecem isentos.

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A exclusão busca evitar impactos sobre cadeias consideradas críticas para a economia americana, como energia, mineração, alimentos e tecnologia.

+ EUA ampliam pressão comercial e impõem nova tarifa de 12,5% sobre produtos do Brasil

Principais produtos que ficaram de fora

Entre os itens isentos da nova tarifa estão:

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Energia: petróleo bruto, derivados, gás natural, carvão e energia elétrica.

Mineração: minério de ferro, cobre, manganês, níquel, nióbio, estanho, prata e outros minerais metálicos.

Agronegócio: café, suco de laranja, cacau, castanha-do-pará, castanha de caju, coco, bananas, mangas, mamão, mandioca e outras frutas e produtos tropicais.

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Carnes: carne bovina in natura, congelada ou processada e outros produtos de origem animal.

Insumos agrícolas: fertilizantes, matérias-primas para defensivos e diversos produtos químicos industriais.

Celulose e madeira: pasta de celulose, madeira e derivados.

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Tecnologia: computadores, componentes eletrônicos, semicondutores, equipamentos para fabricação de chips e parte dos smartphones e dispositivos de armazenamento.

As polêmicas medidas de Donald Trump

Lista privilegia insumos estratégicos

A maior parte das exceções contempla matérias-primas, commodities e componentes industriais considerados essenciais para cadeias produtivas americanas.

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Também foram preservados equipamentos ligados à indústria de semicondutores, setor tratado como estratégico por Washington desde a pandemia e intensificado pela disputa tecnológica com a China.

Especialistas avaliam que a ampla lista de isenções reduz significativamente o impacto potencial da nova tarifa sobre as exportações brasileiras, embora segmentos não contemplados pelas exceções possam enfrentar perda de competitividade no mercado americano.

A medida integra uma investigação conduzida pelo USTR, que concluiu que o Brasil e outros países não adotam controles suficientes para impedir a importação de produtos fabricados com trabalho forçado.

Brasília contesta a avaliação e estuda medidas para mitigar os efeitos das novas barreiras comerciais.

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