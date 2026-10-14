Tarcísio diz a empresários que Flávio será ‘maior do que o pai’

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 13, durante um encontro com empresários na capital paulista, que Flávio Bolsonaro (PL) será “maior do que o pai”, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No evento, o governador criticou a política de gastos do governo Lula e pediu aos participantes que buscassem votos de eleitores indecisos.

Tarcísio classificou a gestão petista como “gastadora” e atribuiu a ela a alta dos juros. O governador também convocou os empresários para um ato de apoio a Flávio na avenida Paulista, no domingo, 18.

O encontro foi promovido pela Associação Comercial de São Paulo, no Clube Monte Líbano, na zona sul da cidade. Flávio participou ao lado de aliados e representantes de entidades empresariais.

Diante do público, o candidato prometeu publicar um decreto para revogar mais de mil atos normativos que, segundo ele, criaram burocracia. Flávio afirmou que o texto já está pronto e pediu a participação das federações empresariais em um eventual governo.

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O senador também negou que pretenda acabar com o Bolsa Família e o Pé-de-Meia, classificando essas alegações como informações falsas divulgadas pela campanha adversária. As declarações foram feitas durante a disputa do segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pediu mobilização dos participantes e advertiu contra a expectativa de vitória antecipada. A Associação Comercial apresentou propostas ao candidato, enquanto o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura entregou um manifesto com demandas para melhorar o ambiente de negócios das mulheres empreendedoras.