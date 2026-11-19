A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, pode permanecer no comando da instituição até a definição da eleição para a presidência do Senado, disseram duas fontes a par do assunto à coluna nesta quinta-feira, 19. A permanência ocorre em meio à indefinição sobre o novo ministro da Fazenda e às articulações em torno da disputa pelo comando do Senado.

Segundo uma das fontes, Medeiros perdeu prestígio no governo após resultados muito abaixo do esperado e, por isso, tende a deixar a presidência do banco. “A ideia é deixar Medeiros no comando do banco neste fim de ano justamente para assumir a bronca dos resultados ruins que a companhia tem mostrado”, disse.

Em meio à expectativa por uma nova direção, Davi Alcolumbre (União-AP), atual presidente do Senado, busca ampliar sua influência na composição da cúpula do Banco do Brasil como parte das negociações para garantir governabilidade junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A troca de comando, porém, dependeria inicialmente da definição do novo ministro da Fazenda. “Toda a direção do Banco do Brasil está em compasso de espera, enquanto não se define o ministro da Fazenda. Por isso, a gestão de Tarciana Medeiros deve continuar empurrando o banco com a barriga”, afirmou a fonte.

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Uma segunda fonte assegurou que Lula só deve liberar mudanças nos cargos de comando do banco após a confirmação da vitória de Alcolumbre. “Lula dificilmente deve entregar as cadeiras a Alcolumbre sem saber se ele de fato vai comandar o Senado. Sem isso, não há vantagem em fazer acordo”, disse.

Até lá, a presidência do Banco do Brasil segue indefinida, e Medeiros deve permanecer à frente da instituição, apesar dos resultados deteriorados.