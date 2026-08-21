Tarciana Medeiros enfrenta pressão interna no Banco do Brasil
Integrante da diretoria atribui desempenho recente do BB à gestão de riscos no agronegócio; aliados da presidente classificam críticas como “fofocas”
A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, enfrenta crescente pressão dentro da instituição. Um integrante da diretoria passou a responsabilizar Tarciana pelo desempenho recente do banco, sobretudo pela gestão dos riscos ligados ao agronegócio.
Aliados de Tarciana Medeiros tentam preservar a presidente do BB. Eles classificam as críticas internas como “fofocas” destinadas a desestabilizar sua posição em ano eleitoral.