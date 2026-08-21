Tarciana Medeiros enfrenta pressão interna no Banco do Brasil

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A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, enfrenta pressão interna crescente. Um diretor a responsabiliza pelo desempenho e pela gestão de riscos no agronegócio. Aliados da presidente classificam as críticas como “fofocas” destinadas a desestabilizar sua posição em ano eleitoral.

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A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, enfrenta crescente pressão dentro da instituição. Um integrante da diretoria passou a responsabilizar Tarciana pelo desempenho recente do banco, sobretudo pela gestão dos riscos ligados ao agronegócio.

Aliados de Tarciana Medeiros tentam preservar a presidente do BB. Eles classificam as críticas internas como “fofocas” destinadas a desestabilizar sua posição em ano eleitoral.