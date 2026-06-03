Em meio ao ciclo mais intenso de investimentos em inteligência artificial da história recente, Taiwan acaba de alcançar um marco simbólico e estratégico no sistema financeiro global: tornou-se o quinto maior mercado de ações do mundo, superando a Índia em valor de mercado.

O dado, divulgado com base em números da Bloomberg, coloca a capitalização da bolsa taiwanesa em cerca de US$ 4,95 trilhões, ligeiramente acima dos US$ 4,92 trilhões do mercado indiano.

À frente de Taiwan permanecem apenas Estados Unidos, China, Japão e Hong Kong.

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O movimento não é apenas estatístico.

Ele reflete uma mudança estrutural na forma como o capital global está sendo alocado em 2026, com forte concentração em empresas ligadas à cadeia de semicondutores e infraestrutura de inteligência artificial.

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TSMC concentra mais de 40% da bolsa e vira eixo do mercado

No centro dessa transformação está a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, que sozinha responde por mais de 42% do índice de referência da bolsa local.

A empresa, líder global na fabricação de chips avançados, viu suas ações subirem cerca de 49% no ano, impulsionadas pela demanda crescente por semicondutores usados em modelos de inteligência artificial, data centers e aplicações de alta performance.

Na prática, isso significa que o desempenho do mercado taiwanês está diretamente ligado ao ciclo de investimento em IA. Quando o setor acelera, a bolsa reage de forma quase automática.

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Analistas ouvidos pela Bloomberg destacam que essa concentração extrema torna Taiwan simultaneamente um dos mercados mais dinâmicos e mais expostos a choques do setor tecnológico global.

O dinheiro global está migrando para infraestrutura de inteligência artificial

A valorização de Taiwan ocorre em um contexto mais amplo de reorganização dos fluxos de investimento internacionais.

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Segundo análises de mercado citadas pela Bloomberg, dois fatores principais ajudam a explicar o movimento em 2026:

O primeiro é o aumento da instabilidade geopolítica em regiões produtoras de energia, que elevou o preço do petróleo e pressionou economias dependentes de importações, como a Índia.

O segundo, mais estrutural, é o avanço da inteligência artificial como principal vetor de crescimento do setor tecnológico global. Isso tem direcionado capital para empresas ligadas diretamente à produção de hardware avançado, especialmente semicondutores.

Nesse cenário, mercados com forte exposição a tecnologia de hardware, como Taiwan e Coreia do Sul, passaram a concentrar uma parcela crescente dos investimentos globais.

A concentração no setor de chips redefine o peso das economias

Especialistas do fundo Franklin Templeton apontam que a ascensão da bolsa taiwanesa reflete um fenômeno mais profundo: a centralidade do hardware no atual ciclo de inovação.

Em outras palavras, enquanto ciclos anteriores foram dominados por software e plataformas digitais, o ciclo atual é definido por infraestrutura física de computação, chips, servidores e redes de alta velocidade.

Isso explica por que empresas como a TSMC exercem influência desproporcional sobre o mercado financeiro de Taiwan.

Mudança regulatória amplia fluxo de recursos para grandes empresas

Além do ambiente global favorável, mudanças internas também contribuíram para a valorização do mercado.

A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan elevou recentemente o limite de exposição de fundos locais a uma única ação. Na prática, isso permite que gestores aumentem investimentos em empresas de grande peso no índice, especialmente aquelas ligadas ao setor de tecnologia.

Como a TSMC é atualmente a única empresa que se enquadra plenamente nesse critério, a medida acabou concentrando ainda mais o fluxo de capital na companhia.

Estimativas do JPMorgan indicam que a mudança pode gerar mais de US$ 6 bilhões em entradas adicionais no mercado taiwanês.

Uma economia menor, mas um mercado financeiro gigante

Apesar do avanço na bolsa de valores, Taiwan ainda mantém um tamanho econômico relativamente modesto em comparação com países emergentes maiores.

O Fundo Monetário Internacional estima o PIB taiwanês em cerca de US$ 977 bilhões, muito abaixo do PIB da Índia, estimado em US$ 4,15 trilhões.

Essa diferença evidencia um ponto central: o peso de Taiwan no sistema financeiro global não corresponde ao tamanho de sua economia, mas sim à sua posição estratégica na cadeia de tecnologia.

O país funciona como um nó crítico da infraestrutura mundial de semicondutores, o que amplifica seu valor de mercado em relação ao seu tamanho econômico tradicional.

O que esse movimento sinaliza para o futuro da economia global

A ultrapassagem da Índia por Taiwan no ranking de mercados de ações não é apenas uma curiosidade estatística. Ela reflete a consolidação de um novo eixo de poder econômico baseado em tecnologia de hardware avançado.

Em um cenário em que a inteligência artificial se torna o principal motor de crescimento global, o controle da produção de chips e da infraestrutura computacional passa a ter impacto direto na formação de riqueza financeira.

Taiwan, nesse contexto, deixa de ser apenas um centro industrial e se torna um termômetro do ciclo global de investimentos em tecnologia.

O resultado é um sistema em que a fronteira entre mercado financeiro e infraestrutura física de computação se torna cada vez mais difusa, e onde poucas regiões do mundo concentram capacidade de influenciar o ritmo da economia digital.

*O repórter viajou a Taiwan a convite do Taiwan External Trade Development Council (Taitra)