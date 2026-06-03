A cena na Nangang Exhibition Center, durante a Computex 2026, ajuda a explicar uma das mudanças mais profundas da economia contemporânea.

Entre corredores lotados por engenheiros, executivos e investidores, uma narrativa se impõe com rara unanimidade: a infraestrutura global de inteligência artificial passou a ter um centro físico, industrial e tecnológico claramente definido.

E esse centro atende por um nome recorrente em quase todos os estandes e discursos: Taiwan.

A reportagem da Veja acompanha o evento a partir de Taipei, onde a feira deixa de ser apenas uma vitrine de computadores pessoais para se consolidar como um retrato da economia da inteligência artificial em escala planetária.

O tom dominante entre executivos de empresas como Nvidia, AMD e grandes fabricantes locais é direto: sem Taiwan, a cadeia de suprimentos da IA simplesmente não se sustenta.

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A afirmação, repetida em diferentes variações por executivos e analistas ao longo da semana, não é apenas retórica. Ela reflete uma concentração industrial que se aprofundou nos últimos anos e que, na Computex deste ano, atinge seu ponto mais visível.

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A nova geografia da inteligência artificial começa em Taiwan

O primeiro eixo dessa transformação está na reconfiguração geográfica da produção de tecnologia. Taiwan deixou de ser apenas um polo de manufatura avançada de semicondutores para se tornar o ponto de convergência de toda a infraestrutura de IA.

Relatórios da Reuters e da Bloomberg apontam que o crescimento da demanda por inteligência artificial elevou de forma significativa os investimentos em toda a cadeia taiwanesa, com empresas como Nvidia e AMD ampliando sua dependência do ecossistema local.

A ilha concentra desde a fabricação dos chips mais avançados até a montagem de servidores e sistemas completos de data centers.

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Na prática, isso significa que o funcionamento da economia de IA depende de um conjunto integrado de empresas que operam em Taiwan ou têm ali sua base produtiva essencial.

A TSMC segue como o centro mais crítico dessa cadeia, produzindo os chips mais avançados do mundo, enquanto Foxconn, Quanta, Wistron e outros fabricantes assumem o papel de construir a infraestrutura física da computação em larga escala.

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De fabricante de chips a sistema operacional da infraestrutura global

O segundo movimento, mais estrutural, é a transição de Taiwan de “fábrica de semicondutores” para “arquitetura completa de infraestrutura de IA”.

Na Computex 2026, esse conceito aparece repetidamente sob termos como “AI factories” e “AI infrastructure stack”. O que antes era dividido entre chip, servidor, rede e software agora é tratado como um sistema integrado.

Documentos técnicos e apresentações na feira mostram que a nova geração de data centers de IA exige coordenação simultânea entre produção de chips de alta performance, sistemas de refrigeração líquida, redes de alta velocidade para clusters de GPU, consumo energético em escala industrial, softwares de orquestração de modelos de IA.

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Taiwan aparece, nesse contexto, como o único ecossistema industrial capaz de operar todas essas camadas de forma coordenada.

Uma análise publicada pela Reuters durante o evento sintetiza esse movimento ao destacar que o país está se tornando um “hub central da infraestrutura global de IA”, sustentado por fabricantes locais e pela presença crescente de empresas como Nvidia.

Nvidia e Jensen Huang: o catalisador do ecossistema taiwanês

O terceiro eixo da transformação é a atuação da Nvidia, que na Computex 2026 assume um papel quase estruturante dentro do ecossistema taiwanês.

O CEO Jensen Huang voltou a descrever Taiwan como o “epicentro da revolução da inteligência artificial”, em um discurso que ecoa em praticamente todas as análises internacionais do evento.

Mais do que um elogio, a declaração reflete a dependência operacional da empresa em relação à cadeia produtiva local.

Segundo reportagens da Reuters e do Financial Times, a Nvidia vem ampliando sua presença industrial na ilha, com planos de investimentos de longo prazo que incluem expansão de produção, parcerias com fabricantes locais e integração direta com a TSMC.

Na feira, essa relação se traduz em uma presença dominante da Nvidia em praticamente todas as camadas do evento, de chips para data centers até plataformas de IA embarcada em PCs e robótica.

A leitura predominante entre analistas americanos e europeus é que a Nvidia deixou de ser apenas uma fabricante de chips gráficos para se tornar uma empresa de infraestrutura completa de computação, com Taiwan como sua base operacional mais crítica.

A cadeia invisível: energia, servidores e a engenharia do bastidor

Se o discurso dominante da Computex é sobre inteligência artificial, a substância do evento está em outro lugar: na infraestrutura invisível que torna tudo possível.

Fabricantes taiwaneses de servidores e componentes mostram soluções que vão muito além do hardware tradicional. O foco agora está em densidade de computação, eficiência energética e velocidade de comunicação entre milhares de chips operando em conjunto.

Relatórios técnicos da própria feira indicam uma aceleração forte em três áreas:

– Sistemas de refrigeração líquida para chips de alta potência

– Redes ópticas de altíssima velocidade para comunicação entre servidores

– Arquitetura modular de data centers inteiros prontos para IA

Esse conjunto de tecnologias é frequentemente descrito como a “infraestrutura física da inteligência artificial”, um setor em que empresas taiwanesas têm posição dominante.

A dimensão geopolítica: um ponto único de concentração global

O quarto eixo da análise envolve o risco estrutural dessa concentração.

Se, por um lado, Taiwan se torna indispensável para a economia global de IA, por outro, essa mesma centralidade cria um ponto único de vulnerabilidade geopolítica.

A tensão entre China e Estados Unidos aparece como pano de fundo constante nas discussões da Computex.

A Reuters e o Nikkei Asia destacam que governos e empresas tratam Taiwan como peça crítica da estabilidade da cadeia global de tecnologia, especialmente em um momento em que investimentos em IA atingem níveis recordes.

O governo taiwanês, por sua vez, enfatiza a necessidade de estabilidade política como condição para manter a continuidade da cadeia de suprimentos. A mensagem oficial é clara: a segurança da infraestrutura de IA depende da previsibilidade geopolítica da região.

O paradoxo estratégico: dependência crescente e tentativa de diversificação

Um dos aspectos mais contraditórios observados na cobertura internacional é o movimento simultâneo de dependência e tentativa de redução de risco.

Estados Unidos e Europa discutem estratégias para diversificar cadeias de semicondutores e infraestrutura digital. No entanto, na prática, o aumento da demanda por IA tem aprofundado a dependência de Taiwan, não reduzido.

Investimentos anunciados durante a Computex indicam expansão de produção local, novos centros de dados e maior integração entre empresas globais e fornecedores taiwaneses.

O resultado é um paradoxo: quanto mais se tenta diversificar, mais o ecossistema converge para a ilha.

O que isso significa para a economia digital e para o Brasil

A centralidade de Taiwan na infraestrutura de IA tem implicações diretas para economias emergentes, incluindo o Brasil.

A primeira delas é o custo de entrada na economia da inteligência artificial, cada vez mais dependente de cadeias industriais altamente concentradas.

A segunda é a dependência tecnológica estrutural em áreas como computação em nuvem, data centers e processamento de dados avançados.

Analistas ouvidos em Taipei apontam que o próximo ciclo de competitividade global não será definido apenas por software ou modelos de IA, mas pela capacidade de acessar infraestrutura física de computação em escala.

Nesse cenário, Taiwan não é apenas um fornecedor, mas um ponto de estrangulamento e, ao mesmo tempo, de inovação.

No conjunto, a Computex 2026 consolida uma leitura que há alguns anos era apenas uma hipótese: a inteligência artificial não é um fenômeno puramente digital. Ela é uma indústria física, energética e geograficamente concentrada.

E, nesse novo mapa do poder tecnológico, Taiwan deixou de ser um ator de bastidor para se tornar o centro operacional de uma economia que já começa a definir o próximo ciclo do capitalismo global.

*O repórter viajou a Taiwan a convite do Taiwan External Trade Development Council (Taitra)