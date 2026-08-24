Swap mira mercado de R$ 3,6 bilhões com cartão PJ lastreado em recebíveis

A Swap está lançando uma nova forma de conceder crédito a pequenas e médias empresas sem exigir que quem oferece o produto deixe dinheiro parado em caixa. Apresentado na Febraban Tech, o Cartão de Recebíveis usa as vendas futuras feitas nas maquininhas como garantia para liberar limite em um cartão PJ.

A solução é voltada principalmente a subadquirentes, ERPs e outras companhias B2B que queiram oferecer crédito próprio aos clientes de sua base. A Swap faz a trava dos recebíveis e calcula o limite a partir das Unidades de Recebível: quanto mais o estabelecimento vende, maior pode ser o crédito disponível. Na outra ponta, os próprios recebíveis são usados para quitar automaticamente a fatura.

O tamanho do estoque que pode alimentar esse tipo de operação chama atenção. Segundo dados da Abecs citados pela companhia, existem mais de R$ 700 bilhões em recebíveis de cartões registrados no país, enquanto adquirentes movimentam R$ 3,1 trilhões por ano. No recorte que considera endereçável para seu modelo de Banking as a Service, a Swap calcula um mercado de R$ 3,6 bilhões.

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O cartão amplia a entrada da Swap no crédito, iniciada neste mês com o consignado privado. Depois de crescer 70% em 2025, a companhia projeta expansão de 50% neste ano e já atende mais de 150 parceiros.