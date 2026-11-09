Suspeita de espionagem na Nvidia negociava chips de IA e ostentava acesso ao Alibaba

A empresária chinesa Alice Huang, investigada por suspeita de envolvimento em uma operação de espionagem contra o presidente da Nvidia, Jensen Huang, tentou captar centenas de milhões de dólares para um projeto de inteligência artificial no Sudeste Asiático. Nas negociações, afirmou ter facilidade para obter os chips avançados da fabricante americana e apresentou o Alibaba como um dos clientes do empreendimento.

As informações foram reveladas nesta segunda-feira (9) pelo jornal britânico Financial Times, que ouviu investidores procurados pela executiva no início de 2025.

Segundo o relato de duas pessoas que participaram das conversas, Alice e seu sócio, Kang Wei, buscavam financiamento para construir uma estrutura de processamento de dados destinada a empresas de tecnologia. O projeto dependia do fornecimento de unidades de processamento gráfico, conhecidas pela sigla GPU, utilizadas no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

A disponibilidade desses componentes tornou-se um dos principais fatores de competitividade no setor. Fabricados pela Nvidia, os chips mais avançados são essenciais para treinar modelos de IA e estão sujeitos a restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos.

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Durante as apresentações, os empresários asseguraram aos potenciais investidores que conseguiriam os equipamentos necessários. Também destacaram o relacionamento comercial com o Alibaba, uma das maiores companhias chinesas de tecnologia.

A revelação amplia os questionamentos sobre os negócios de Alice Huang, que mantinha relações com executivos da indústria de semicondutores e atuou na Megaspeed, empresa sediada em Singapura que fornece capacidade computacional para clientes asiáticos.

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Empresa ligada à executiva movimentou bilhões em chips

A Megaspeed tornou-se uma importante compradora de equipamentos da Nvidia no Sudeste Asiático. Segundo a Bloomberg, suas importações de produtos da fabricante americana ultrapassaram US$ 4,6 bilhões.

A companhia passou a ser investigada por autoridades de diferentes países diante de suspeitas de que semicondutores sujeitos a controles de exportação americanos poderiam ter sido direcionados irregularmente ao mercado chinês.

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A empresa nega ter participado de operações ilegais.

As regras dos Estados Unidos permitem que companhias chinesas contratem serviços de computação em data centers localizados no exterior, desde que sejam respeitadas as condições estabelecidas para o acesso aos equipamentos. A propriedade e a transferência de determinados chips avançados, porém, estão sujeitas a restrições específicas.

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Essa distinção ganhou importância com o avanço da inteligência artificial. Empresas chinesas podem contratar capacidade de processamento fora do país, mas Washington procura impedir que componentes considerados estratégicos sejam transferidos para usuários não autorizados.

A investigação sobre a Megaspeed busca esclarecer se suas operações respeitaram esses limites.

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Relação com Alibaba ajudou a atrair investidores

Documentos empresariais consultados pelo Financial Times mostram que o Alibaba também manteve relações financeiras com a Megaspeed.

Em junho de 2024, uma subsidiária do grupo chinês em Singapura, chamada Apex Enterprise Solutions, concedeu um empréstimo à Speedmatrix, empresa malaia ligada à Megaspeed.

Como garantia, a Speedmatrix ofereceu a totalidade de suas atividades empresariais.

No mesmo ano, o balanço patrimonial da Megaspeed passou de US$ 33 milhões para US$ 3 bilhões, expansão associada principalmente às operações realizadas por suas subsidiárias.

Segundo pessoas familiarizadas com os negócios, o Alibaba era o principal cliente dos serviços de computação em nuvem da empresa no Sudeste Asiático.

A relação comercial também teria contribuído para aproximar a Megaspeed da Nvidia. De acordo com uma das fontes ouvidas pelo jornal britânico, a fabricante americana iniciou conversas sobre o fornecimento de equipamentos depois de conhecer um contrato de prestação de serviços firmado com o Alibaba.

O grupo chinês não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário encaminhados pelo Financial Times.

A existência dessas relações comerciais, por si só, não demonstra irregularidades nem participação do Alibaba em eventuais violações das regras americanas.

Nvidia investiga relação de seu presidente com empresária

Os negócios de Alice Huang passaram a receber maior atenção depois que reportagens do New York Times e do Financial Times revelaram suspeitas de autoridades americanas sobre sua ligação com os serviços de inteligência chineses.

Segundo os jornais, um documento preparado com base em informações de inteligência dos Estados Unidos apontou que a empresária teria sido recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado da China para obter informações sobre Jensen Huang.

O executivo, fundador da Nvidia e uma das figuras mais influentes da indústria global de tecnologia, reconheceu no domingo (8) ter mantido um relacionamento extraconjugal e pediu desculpas à família e aos funcionários da companhia.

A suspeita de espionagem, entretanto, não foi comprovada de maneira independente.

Em comunicado divulgado no domingo, o conselho de administração da Nvidia anunciou a abertura de uma investigação independente para examinar as informações publicadas pela imprensa.

A apuração será conduzida por um comitê de conselheiros independentes, com apoio de assessores jurídicos externos.

A empresa afirmou que não possui motivos para acreditar que informações confidenciais ou interesses de segurança nacional tenham sido comprometidos. Também declarou manter confiança na liderança de Jensen Huang, que se comprometeu a colaborar com a investigação.

O Ministério das Relações Exteriores da China rejeitou as acusações nesta segunda-feira, classificando-as como infundadas e destinadas a prejudicar a imagem do país.

Escândalo aumenta pressão sobre fabricante de chips

As revelações ocorrem em um momento de crescente disputa entre Washington e Pequim pelo controle das tecnologias de inteligência artificial.

Os Estados Unidos restringem a exportação de semicondutores avançados para a China por considerarem que esses componentes podem contribuir para o desenvolvimento de sistemas militares e outras aplicações estratégicas.

A Nvidia, por sua vez, defende a possibilidade de vender determinados produtos ao mercado chinês, argumentando que a manutenção de clientes internacionais ajuda a preservar a liderança tecnológica americana.

O caso também acrescenta incertezas à governança da companhia, cujo crescimento nos últimos anos foi impulsionado pela demanda mundial por infraestrutura de inteligência artificial.

As ações da Nvidia recuaram mais de 4% no início das negociações desta segunda-feira, depois do anúncio da investigação interna.

Alice Huang não foi localizada pelo Financial Times para comentar as acusações. Seus contatos de e-mail e WeChat aparentavam ter sido desativados.

Kang Wei, seu sócio nas negociações do projeto de data centers, também não respondeu às tentativas de contato do jornal.

Até o momento, não há confirmação pública de que a executiva tenha obtido informações sigilosas da Nvidia ou de que os negócios apresentados aos investidores tenham resultado em transferências ilegais de semicondutores.