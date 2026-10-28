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Suspeita de ajuda de Milei a Flávio ameaça levar crise com o Brasil a nível inédito

Imprensa argentina afirma que órgãos do governo participaram da saída do senador; caso pode abrir nova frente diplomática e parlamentar para Milei

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 17h32
PALANQUE - Milei e Flávio: amostra de que a disputa pelo Palácio do Planalto vai envolver políticos de outros países
PALANQUE - Milei e Flávio: amostra de que a disputa pelo Palácio do Planalto vai envolver políticos de outros países (Roberto Sungi/AtoPress/Ag. O Globo/.)
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Suspeita de ajuda de Milei a Flávio ameaça levar crise com o Brasil a nível inédito Priorize VEJA no Google

A suspeita de que o governo de Javier Milei tenha ajudado Flávio Bolsonaro a deixar o Brasil e chegar aos Estados Unidos pode aprofundar a crise entre Buenos Aires e Brasília.

Segundo o jornal argentino Clarín, três órgãos do governo, os ministérios da Segurança e das Relações Exteriores e a agência de inteligência SIDE, participaram da operação.

O senador cruzou a fronteira para a Argentina na noite de terça-feira (27), após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a entrega de seus passaportes e proibiu sua saída do Brasil.

Flávio entrou no país vizinho com passaporte italiano e embarcou em um avião particular que chegou a Miami nesta quarta (28), segundo a imprensa argentina.

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A dimensão da participação oficial argentina ainda precisa ser esclarecida.

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O governo confirmou que Flávio e a família entraram no país com documentos válidos e afirmou que não havia impedimento legal para a entrada.

O Clarín, por sua vez, diz que uma caminhonete com placa diplomática foi colocada à disposição da família e que agentes da Polícia de Segurança Aeroportuária acompanharam o grupo no aeroporto de Puerto Iguazú.

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As informações sobre o apoio logístico foram atribuídas pelo jornal a fontes oficiais e locais; o governo argentino não apresentou publicamente uma versão detalhada da operação.

O caso tem uma nuance jurídica. A Polícia Federal brasileira confirmou que havia uma ordem judicial proibindo Flávio de deixar o país e que ele não entregou o passaporte italiano no prazo determinado.

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Mas afirmou que o descumprimento, por si só, não o torna foragido nem autoriza sua prisão. A PF investiga como ele saiu do Brasil; não havia registro de passagem pelos postos migratórios brasileiros.

Relação já estava rebaixada

O episódio ocorre depois de meses de atritos entre Milei e Lula.

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Em agosto, o Itamaraty decidiu tratar com a Argentina apenas por meio de um encarregado de negócios, enquanto o embaixador argentino no Brasil poderia voltar a Buenos Aires.

A medida foi uma resposta aos ataques de Milei ao presidente brasileiro e a autoridades do país.

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Uma eventual confirmação de que órgãos argentinos mobilizaram recursos públicos para facilitar a viagem de um senador que descumpriu uma ordem judicial brasileira acrescentaria uma dimensão institucional ao conflito.

Até agora, não há anúncio de sanções ou de retaliação comercial brasileira. O governo de Lula evitou comentar o possível apoio argentino.

O impacto potencial não é apenas diplomático. O Brasil é o principal destino das exportações argentinas. Respondeu por 12% das vendas externas de bens do país no primeiro semestre de 2026, à frente da China e dos Estados Unidos, segundo dados do Indec.

Uma deterioração dos canais de diálogo poderia dificultar negociações comerciais e a coordenação entre os dois países no Mercosul, embora, até aqui, não haja indicação de que o caso tenha produzido efeitos sobre o comércio. 

Congresso e Justiça cobram explicações

Na Argentina, a repercussão já chegou ao Congresso.

Deputados opositores pediram que o chanceler Pablo Quirno compareça para explicar a possível participação de funcionários e o eventual uso de recursos públicos.

O pedido foi apresentado enquanto o Ministério Público Federal em Puerto Iguazú solicitava informações a órgãos oficiais sobre a entrada de Flávio no país e a existência de algum impedimento. 

A imprensa argentina também apresentou versões e ênfases diferentes.

O Clarín publicou que Segurança, Chancelaria e SIDE atuaram na saída do senador.

O Página|12 descreveu a operação como uma colaboração do governo de Milei e destacou a cobrança por explicações no Congresso.

Já o La Nación relatou a confusão sobre o paradeiro de Flávio e a circulação de informações contraditórias no início da cobertura; reportagens posteriores do jornal confirmaram a passagem pela Argentina e a chegada aos Estados Unidos.

A situação também expõe uma divergência dentro do governo argentino.

Enquanto Milei ainda não havia comentado a eleição brasileira nem o caso, a então ministra da Segurança Patricia Bullrich afirmou que o resultado das urnas deve ser respeitado e que a democracia não pode ser tratada como uma disputa em que quem perde “vai para a cadeia”.

A declaração contrastou com o apoio público de Milei à candidatura de Flávio e com a linha adotada por integrantes de seu governo nas redes sociais. 

O desfecho dependerá do que as investigações e os pedidos de informação revelarem sobre a atuação de funcionários argentinos.

Por ora, a entrada de Flávio foi registrada como regular pelas autoridades migratórias do país.

A questão política para Milei é outra. Se ficar comprovado que o Estado argentino organizou ou facilitou a saída, o governo terá de explicar por que mobilizou seus órgãos em favor de um aliado político que estava sob uma ordem judicial do principal parceiro regional da Argentina.

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Argentina
Flávio Bolsonaro
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