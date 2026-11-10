Suposta espiã e affair do CEO da Nvidia teria enviado US$ 7,5 bilhões em chips à China

Uma rede de empresas ligada à empresária chinesa Alice Huang, apontada por autoridades americanas como suspeita de espionagem, teria movimentado pelo menos US$ 7,5 bilhões em chips da Nvidia para companhias da China desde 2023.

A operação, equivalente a aproximadamente R$ 40 bilhões, teria sido facilitada pelo relacionamento pessoal de Alice com Jensen Huang, presidente da fabricante americana de semicondutores.

A revelação foi feita nesta terça-feira (10) pelo site especializado The Information, com base em relatos de duas pessoas próximas à empresária e registros corporativos.

Segundo a investigação, Alice teria utilizado sua influência junto à Nvidia e a distribuidores para garantir o fornecimento de equipamentos avançados, inclusive modelos sujeitos a restrições de exportação impostas pelos Estados Unidos.

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O esquema comercial descrito pela publicação envolve aproximadamente 240 mil processadores, principalmente dos modelos H100 e H200, além de unidades A100. Os equipamentos estão entre os mais procurados por empresas que desenvolvem sistemas de inteligência artificial.

O caso amplia a crise enfrentada pela Nvidia desde a revelação de que seu presidente, de 63 anos, manteve um relacionamento extraconjugal com Alice Huang.

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Autoridades americanas investigam a possibilidade de a empresária ter sido recrutada pelos serviços de inteligência chineses para obter informações sobre o executivo e seus negócios.

As suspeitas de espionagem e de violação das regras comerciais ainda não foram comprovadas judicialmente. A Reuters informou que não conseguiu verificar de maneira independente as conclusões do The Information.

Rede familiar teria facilitado acesso aos semicondutores

Segundo a investigação, Alice Huang estruturou, com o marido e a irmã, um conjunto de empresas na China e em Singapura para adquirir e distribuir equipamentos da Nvidia.

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Uma das principais companhias dessa estrutura é a Shanghai Century Litong, fundada em junho de 2023.

Apenas quatro meses depois, a empresa conquistou a condição de parceira preferencial de serviços em nuvem da Nvidia, classificação que lhe garantia acesso prioritário aos processadores da fabricante americana.

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O vínculo comercial teria permitido à companhia ampliar rapidamente suas operações em um mercado marcado pela escassez de chips de alto desempenho.

A Shanghai Century Litong oferece capacidade de processamento a empresas interessadas em desenvolver modelos de inteligência artificial. Segundo o The Information, parte dos equipamentos adquiridos pela rede acabou instalada em data centers que atendiam clientes como Alibaba, Tencent e laboratórios chineses de IA.

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Essas companhias estão entre as maiores consumidoras mundiais de capacidade computacional, necessária para treinar e operar sistemas capazes de gerar textos, imagens e executar tarefas complexas.

O relacionamento com Alice teria se tornado particularmente relevante quando pedidos de equipamentos sujeitos às restrições americanas começaram a enfrentar dificuldades.

De acordo com a reportagem, a empresária recorria a contatos na Nvidia e em empresas distribuidoras para viabilizar o fornecimento.

A Shanghai Century Litong afirmou ao The Information que obteve suas credenciais comerciais por meios regulares e que suas atividades respeitam a legislação aplicável.

Não há comprovação de que Alibaba ou Tencent tenham participado de operações ilegais.

Chips de até US$ 40 mil estão no centro da disputa

Os modelos H100 e H200 estão entre os semicondutores desenvolvidos pela Nvidia para aplicações avançadas de inteligência artificial.

O H100, lançado em 2022, chegou a ser comercializado nos Estados Unidos por valores entre US$ 25 mil e US$ 40 mil por unidade, segundo o The Information.

O H200, apresentado em 2023, oferece maior capacidade de memória e desempenho para determinadas aplicações de IA.

Esses componentes são utilizados em grandes centros de processamento de dados e permitem executar cálculos necessários ao treinamento de modelos de linguagem e outros sistemas sofisticados.

Washington restringiu a exportação de determinados modelos para a China com o argumento de impedir que a tecnologia americana seja utilizada no desenvolvimento de aplicações militares e estratégicas.

As medidas fazem parte de uma disputa mais ampla pela liderança mundial em inteligência artificial, que envolve também equipamentos de fabricação de chips, softwares especializados e infraestrutura de data centers.

O governo americano procura limitar o acesso chinês aos processadores mais avançados, enquanto empresas de tecnologia de Pequim buscam alternativas para manter seus projetos de inteligência artificial.

A contratação de serviços de computação em outros países tornou-se uma das formas utilizadas por companhias chinesas para acessar capacidade de processamento sem necessariamente importar os equipamentos.

Esse tipo de operação não é automaticamente ilegal. A regularidade depende das características dos chips, da estrutura de propriedade, dos usuários envolvidos e das regras de exportação aplicáveis.

Megaspeed importou US$ 4,6 bilhões em equipamentos

Outra empresa associada à rede descrita pelo The Information é a Megaspeed, sediada em Singapura.

Alice Huang ocupou um cargo de direção na companhia em 2023. A empresa atua no fornecimento de infraestrutura computacional para clientes do setor de tecnologia.

Entre 2023 e 2025, a Megaspeed importou aproximadamente US$ 4,6 bilhões em equipamentos da Nvidia, segundo dados divulgados anteriormente pela Bloomberg.

Parte dos processadores teria sido utilizada em centros de dados no Sudeste Asiático, enquanto outra parcela teria chegado à Shanghai Century Litong por meio de operações comerciais.

A Megaspeed passou a ser investigada por autoridades americanas diante de suspeitas de desvio de semicondutores para a China.

A companhia nega envolvimento em atividades ilegais.

A Nvidia informou anteriormente que interrompeu as vendas e remessas de produtos à Megaspeed em junho de 2025. A fabricante afirmou que eventuais fornecimentos posteriores de peças e componentes de reposição foram autorizados pelas autoridades americanas.

Escândalo pressiona Nvidia e governo Trump

As novas informações surgem em meio a uma investigação independente aberta pelo conselho de administração da Nvidia para examinar o relacionamento entre Jensen Huang e Alice Huang.

O executivo reconheceu ter sido infiel à esposa e pediu desculpas à família e aos funcionários da companhia.

A Nvidia afirmou não ter motivos para acreditar que informações confidenciais ou interesses de segurança nacional tenham sido comprometidos. Também reiterou confiança na liderança de seu presidente.

O FBI investiga se Huang foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira, segundo declarações do presidente Donald Trump.

A controvérsia ganhou importância política porque o fundador da Nvidia mantém relações próximas com integrantes do governo americano e defende a flexibilização de determinadas restrições comerciais sobre chips destinados à China.

A empresa argumenta que permitir a venda de alguns processadores ao mercado chinês pode ajudar a preservar a liderança tecnológica dos Estados Unidos, ao evitar que empresas locais acelerem o desenvolvimento de alternativas nacionais.

Integrantes do governo e parlamentares americanos, porém, defendem controles mais rigorosos para impedir que a tecnologia seja utilizada em aplicações militares.

O episódio também preocupa investidores. Na segunda-feira (9), as ações da Nvidia caíram 4,3% após o anúncio da investigação interna. Nesta terça-feira, os papéis voltaram a recuar diante das novas revelações.

Segundo a Reuters, a companhia caminhava para acumular uma perda de aproximadamente US$ 400 bilhões em valor de mercado em duas sessões.

A queda reflete preocupações com a governança da empresa, possíveis consequências regulatórias e a dependência de sua liderança em um momento de expansão dos investimentos globais em inteligência artificial.

O que ainda precisa ser esclarecido

A investigação levanta dúvidas sobre a fiscalização dos canais de distribuição da Nvidia e a capacidade das autoridades americanas de controlar o destino de componentes estratégicos.

Entre os pontos ainda não esclarecidos estão a eventual participação de funcionários ou distribuidores em operações irregulares, o conhecimento da administração da companhia sobre os negócios da rede e a existência de transferências de equipamentos que tenham efetivamente violado as restrições americanas.

Também não foi demonstrado publicamente que Jensen Huang tenha autorizado operações ilegais ou fornecido informações sigilosas à empresária chinesa.

Alice Huang não respondeu às tentativas de contato relatadas pela imprensa internacional.

O Ministério das Relações Exteriores da China rejeitou anteriormente as acusações de espionagem, classificando-as como infundadas.

Para a Nvidia, o desfecho das investigações poderá determinar se a crise permanecerá restrita à conduta pessoal de seu presidente ou se terá consequências mais amplas para os negócios da companhia e para a política americana de controle de semicondutores.