É raro que um dono de uma empresa precise planejar um ano com tantas variáveis abertas como está precisando agora. A taxa básica de juros deve seguir em dois dígitos ao longo de 2027, o que se traduz em elevado custo de capital.

Já na área tributária, a CBS substitui PIS e Cofins e altera preços, créditos e margens em toda a cadeia do negócio. E um novo mandato presidencial está por vir, com prioridades de política econômica ainda indefinidas.

Para o dono de uma empresa média, esse cenário culmina em uma série de perguntas. Vale investir com o crédito caro? Como a nova tributação muda preços e margens? Quanto caixa é preciso guardar? São decisões que pesam mais quando tomadas sem nenhum tipo de amparo, e que ficam mais seguras quando discutidas com quem já superou outras situações igualmente adversas.

Nesse sentido, é para apoiar esses empresários que VEJA Negócios e Leme 120 estabeleceram uma parceria para oferecer o Acelerador de Crescimento, programa de desenvolvimento executivo voltado a fundadores, CEOs e dirigentes de médias empresas.

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O mentor certo para cada dilema

Primeiro, cada empresa passa por um diagnóstico que identifica os principais obstáculos de negócio. Com base nisso, a Leme designa, com base em sua rede, um mentor cuja trajetória responde ao desafio específico daquele empresário.

Esse mentor pode ser o CEO de uma grande companhia, com carreira comprovada e conhecimento profundo de uma indústria específica. Mas também pode ser um empresário que conduziu a expansão e a profissionalização do próprio negócio. Ou um conselheiro de administração certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

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Antes da primeira conversa, o mentor estuda os números da empresa e constrói um diagnóstico. No primeiro encontro, ele confirma, refuta ou reconstrói essa hipótese inicial. Ao longo dos seguintes, empresário e mentor avaliam alternativas, definem prioridades e transformam as decisões em rotina de gestão. Individuais e confidenciais, cada sessão termina com ata e prazos.

Decisões que mudaram o rumo

O formato já foi testado e aprovado por empresários que experimentaram a metodologia. João Marcos, cofundador da Sigma, empresa de tecnologia e design, tinha dúvidas sobre concentrar a energia no desenvolvimento de novos produtos ou na demanda que a empresa já atendia. Nesse caso, a mentoria ficou com Márcio Kumruian, fundador da Netshoes.

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Graças às trocas entre os dois, as prioridades foram reorganizadas. Assim, a empresa concentrou esforços nos serviços com maior geração de caixa, levou parte das vendas para canais de parceiros e passou a usar o caixa como métrica central de gestão. “Conversando com o mentor, conseguimos chegar a uma conclusão muito óbvia do que eu deveria fazer. Isso traz um grande alívio para trabalhar no dia a dia”, diz João Marcos.

Com mais de quatro décadas de mercado, a distribuidora de equipamentos para laboratórios Spectrun, tinha o desafio de reduzir a dependência dos sócios nas vendas. “A empresa cresceu mais rápido do que os processos e a gestão”, diz a sócia e diretora Carolina Zeitunlian.

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A mentoria de Arthur Diniz, fundador da Crescimentum, foi decisiva para a empresa redefinir papéis, criar indicadores comerciais e passar a usar inteligência artificial na integração de novos funcionários e no apoio ao time de vendas.

Da conversa à execução

Além das mentorias, todo mês os empresários se reúnem em encontros presenciais para trabalhar quatro capacidades específicas. A liderança fica com Arthur Diniz; a execução fica com Luiz Fernando Pedrucci, ex-chairman da Renault na América Latina; a decisão com inteligência artificial fica com William Mazza; e a estratégia comercial, com Lucied Manduca.

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As decisões tomadas com o mentor não ficam só com o dono e chegam à equipe que vai executá-las, pois cada empresa pode inscrever até quatro de seus líderes.

O programa ainda inclui encontros com analistas de economia e geopolítica, com o intuito de traduzir o cenário geral em informações concretas para que cada negócio possa fazer as melhores escolhas.

Um método testado em centenas de empresas

Nascido da análise de dados de milhares de pequenas e médias empresas brasileiras, o método Leme 120 se guia por uma constatação principal: os desafios dos empresários se repetem, qualquer que seja o setor.

Desde 2016, o modelo é aplicado em programas de mentoria empresarial que o fundador, José Eduardo Costa, criou em parceria com a Fundação Dom Cabral e a Falconi.

“O empresário está sozinho, mergulhado no operacional”, diz Costa. “A primeira entrega da mentoria é clareza sobre o que de fato está acontecendo dentro da empresa. Depois vem a priorização, o que atacar primeiro para ter a melhor resposta.”

A parceria entre VEJA Negócios e Leme 120 nasce com a proposta de contribuir para que empresários brasileiros avancem em seus papéis: de principais operadores das empresas para arquitetos do crescimento, dedicando mais tempo à estratégia de seus negócios.

Assim, além de encontrar respostas e caminhos para os desafios atuais, trata-se de desenvolver a capacidade de enfrentar e antecipar os próximos.

Outras informações e inscrições: https://acelerador-de-crescimento.leme120.com.br/ ou pelo WhatsApp (11) 95690-7396.