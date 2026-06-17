Superquarta: mercado deve seguir atento ao 1° discurso de Kevin Warsh

A superquarta vem com emoção. Não por causa das prováveis decisões de cortes de juros aqui no Brasil e manutenção nos EUA. O mercado financeiro aguarda a estreia de Kevin Warsh como presidente do Fed, o BC americano. Após a decisão, ele concede sua primeira entrevista sobre a decisão.

É importante porque ele afirmou, em uma das declarações que antecederam sua nomeação para o cargo, que gostaria de mudar a forma como o Fed se comunica. E há ainda, claro, a proximidade com Donald Trump. De acordo com a ferramenta Fed Watch, o mercado financeiro limou de suas apostas a chance de corte de juros neste ano, enquanto se consolida a possibilidade de um aumento em dezembro.

No Brasil, a expectativa é de que a Selic caia 0,25 ponto percentual, para 14,25%. Não só isso, investidores acreditam que o comunicado da decisão anunciará uma trégua nos cortes, devido ao impacto da guerra no Irã sobre a inflação.

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Os futuros das bolsas americanas começam o dia sem consenso. O Nasdaq sobe firme. Já o S&P está perto do zero a zero, mas no positivo, enquanto o Dow Jones tem suave queda. Na Europa, os principais índices tampouco seguem uma tendência única.

A notícia positiva é que o EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, ensaia uma recuperação, com subida de 0,55% no pré-mercado. Para além da espera pelo Copom, investidores acompanham o IBC-BR, indicador de atividade econômica do BC, após o tombo maior que o esperado no varejo. Bons negócios.

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Agenda do dia:

9h: BC publica IBC-Br de abril

9h30: EUA anunciam vendas no varejo de maio

10h: Dario Durigan participa de audiência na Câmara

11h30: EUA publicam estoques semanais de petróleo (DoE)

15h: Fed anuncia decisão de política monetária; Kevin Warsh concede entrevista coletiva às 15h30

18h30: Copom anuncia decisão da taxa Selic

Principais índices:

Futuros S&P 500: estável

Futuros Nasdaq: 0,42%

Futuros Dow Jones: -0,10%

Índice europeu (Euro Stoxx 50): 0,43%

Londres (FTSE 100): -0,09%

Frankfurt (Dax): -0,01%

Paris (CAC): 0,20%

Índice chinês CSI 300 (Xangai e Shenzhen): 0,74%

Hong Kong (Hang Seng): -0,97%

Bolsa de Tóquio (Nikkei): 0,72%

Brent*: 0,49%, a US$ 79,35 o barril

Minério de ferro: -1,99%, a US$ 99,20 por tonelada

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