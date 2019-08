Superávit comercial em julho é de US$ 2,3 bi, o pior para o mês desde 2014

A balança comercial brasileira apresentou superávit de 2,293 bilhões de dólares em julho, divulgou nesta quinta-feira, 1°, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. O resultado é o menor para o mês desde 2014, quando foi registrado superávit de 1,562 bilhão de dólares. No acumulado deste ano, o saldo é positivo em 28,369 bilhões de dólares.

O superávit de 2,293 bilhões de dólares em julho foi resultado de 20,054 bilhões de dólares em exportação e 17,761 bilhões de dólares em importação. Comparado ao mesmo período de 2018, o resultado é 40,8% menor. Já em relação a junho deste ano, a queda foi de 54,1%.

Segundo o subsecretário de inteligência e estatísticas de comércio exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, a redução do superávit comercial em julho se deve à base de comparação alta no mesmo mês do ano passado.

“Houve uma exportação de 1,2 bilhão de dólares em uma plataforma de petróleo em junho do ano passado. Também houve redução expressiva nos embarques de soja (-24,6%) e petróleo (-61,2%) no mês passado, tanto em volume quanto em preço. No caso do petróleo, devido à desaceleração da economia mundial e, no caso da soja, devido aos problemas da China com a criação de suínos, o que reduz a demanda do grão”, afirmou ele, em referência ao surto de peste suína africana na China. A maior nação exportadora da carne no mundo, teve cerca de 22% de sua produção dizimada.

No acumulado do ano, o superávit é de 28,369 bilhões de dólares, fruto de 129,896 bilhões de dólares exportados e 101,527 bilhões de dólares importados. O desempenho é 16,3% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado.

(Com Estadão Conteúdo)