Super El Niño põe empresas em alerta para risco de paralisações

A chegada de um novo El Niño acendeu o alerta nas empresas para um risco que vai além de enchentes, secas ou danos físicos às instalações. Segundo a Marsh, consultoria global de riscos, o fenômeno pode comprometer a operação por meio do absenteísmo, de interrupções logísticas, da falta de insumos e de problemas na cadeia de fornecedores.

A experiência de outros países ajuda a dimensionar o problema. Durante o El Niño Costeiro de 2017, no Peru, algumas empresas exportadoras do norte do país chegaram a operar com cerca de 30% do quadro de funcionários e registraram queda de até 20% na produção por causa do absenteísmo.

No Brasil, a Marsh aponta riscos distintos conforme a região: excesso de chuvas e inundações no Sul, seca na Amazônia e no Nordeste, além de ondas de calor, incêndios e pressão sobre reservatórios em outras áreas. Agronegócio, infraestrutura, logística e energia estão entre os setores mais expostos.

Super El Niño: o que você precisa saber

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A recomendação às empresas é revisar planos de continuidade, mapear fornecedores críticos, reforçar rotas alternativas e preparar protocolos para proteger funcionários e manter a operação mesmo quando a estrutura física não é atingida.