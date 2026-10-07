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Economia

Super El Niño põe empresas em alerta para risco de paralisações

Marsh diz que impacto pode chegar à produção mesmo sem danos diretos a fábricas e escritórios

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 14h00 | Atualizado em 7 out 2026, 14h07
Globo terrestre visto do espaço, com a América do Norte e do Sul visíveis. Uma área laranja e vermelha se estende pelo Oceano Pacífico, indicando o fenômeno El Niño
O fenômeno do El Niño acontece com o superaquecimento das águas do Oceano Pacífico (Juan Gaertner/Science Photo Library/Getty Images)
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Super El Niño põe empresas em alerta para risco de paralisações Priorize VEJA no Google

A chegada de um novo El Niño acendeu o alerta nas empresas para um risco que vai além de enchentes, secas ou danos físicos às instalações. Segundo a Marsh, consultoria global de riscos, o fenômeno pode comprometer a operação por meio do absenteísmo, de interrupções logísticas, da falta de insumos e de problemas na cadeia de fornecedores.

A experiência de outros países ajuda a dimensionar o problema. Durante o El Niño Costeiro de 2017, no Peru, algumas empresas exportadoras do norte do país chegaram a operar com cerca de 30% do quadro de funcionários e registraram queda de até 20% na produção por causa do absenteísmo.

No Brasil, a Marsh aponta riscos distintos conforme a região: excesso de chuvas e inundações no Sul, seca na Amazônia e no Nordeste, além de ondas de calor, incêndios e pressão sobre reservatórios em outras áreas. Agronegócio, infraestrutura, logística e energia estão entre os setores mais expostos.

Super El Niño: o que você precisa saber

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A recomendação às empresas é revisar planos de continuidade, mapear fornecedores críticos, reforçar rotas alternativas e preparar protocolos para proteger funcionários e manter a operação mesmo quando a estrutura física não é atingida.

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