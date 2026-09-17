SulAmérica cria plano odontológico para C-level com concierge e implantes

A disputa das grandes empresas por executivos está chegando até ao dentista. A SulAmérica lançou uma nova linha de planos odontológicos voltada especificamente à alta liderança das companhias, com concierge, rede selecionada de especialistas e coberturas que chegam a incluir implantes e alinhadores invisíveis.

Batizado de Odonto Prestige, o produto poderá ser contratado por empresas a partir de 200 vidas, que definirão quais cargos terão acesso ao benefício — da presidência à gerência. O executivo e seus dependentes passam a contar com um consultor dedicado para organizar consultas e exames, indicar especialistas, acompanhar autorizações e cuidar dos pedidos de reembolso.

A rede inicial reúne 40 clínicas e especialistas em São Paulo e no Rio de Janeiro, com previsão de expansão para outras capitais. O reembolso pode ser solicitado inclusive para atendimentos realizados no exterior e, segundo a SulAmérica, será concluído em até 72 horas úteis após o envio da documentação.

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A companhia criou três níveis de cobertura. Todos incluem ortodontia, próteses e clareamento convencional e a laser. O Prestige II acrescenta manutenção de alinhadores invisíveis, enquanto o Prestige III também cobre implantes.

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A aposta ocorre em meio ao avanço dos planos odontológicos empresariais. O Brasil superou a marca de 37 milhões de vínculos em planos exclusivamente odontológicos em julho. Um mês antes, cerca de três quartos dos 36,7 milhões de beneficiários estavam em contratos coletivos empresariais.

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“As grandes empresas já diferenciam remuneração e benefícios conforme o nível de liderança, mas nem sempre o plano odontológico acompanha essa lógica”, afirma Andrea Figueiredo, diretora executiva de Odonto da SulAmérica. Segundo ela, a proposta é oferecer aos executivos um atendimento capaz de resolver também a parte operacional do tratamento, reduzindo tempo gasto com agendamentos, autorizações e reembolsos.