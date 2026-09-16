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Suhai mira R$ 3 bilhões e 2 milhões de clientes com expansão no seguro de motos

Seguradora espera faturar R$ 2,2 bilhões em 2026 e aposta em nova cobertura para crescer em um mercado no qual cerca de 90% das motocicletas circulam sem seguro

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 06h03 | Atualizado em 16 set 2026, 06h26
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba rala, vestindo terno azul-marinho e camisa azul-claro, sorri levemente com os braços cruzados, em fundo verde-escuro
Fernando Soares, CEO da Suhai (Suhai/Divulgação)
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Suhai mira R$ 3 bilhões e 2 milhões de clientes com expansão no seguro de motos Priorizar nos meus resultados Google

A Suhai Seguradora quer aproveitar a baixa penetração dos seguros entre os motociclistas brasileiros para acelerar seu próximo ciclo de crescimento. A companhia começa, nesta quarta-feira, 16, a ampliar a comercialização de sua Cobertura Completa para motos e estabeleceu como meta chegar a 2 milhões de clientes e 3 bilhões de reais em faturamento até o final de 2027.

Atualmente, a seguradora possui 1,4 milhão de clientes. Isso significa que precisará acrescentar cerca de 600 mil segurados à sua base para cumprir o objetivo traçado para o próximo ano. No faturamento, a companhia espera encerrar 2026 com 2,2 bilhões de reais. Até o final de agosto, já havia acumulado 1,4 bilhão de reais. Para atingir os 3 bilhões de reais projetados para 2027, o crescimento em relação à expectativa para este ano teria de ser de aproximadamente 36%.

Uma das apostas para sustentar essa expansão está justamente no principal mercado de atuação da Suhai. A companhia afirma que, quando iniciou suas operações, há 13 anos, apenas cerca de 2% das motocicletas brasileiras possuíam seguro. Atualmente, essa proporção está próxima de 10%.

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Apesar do avanço, os números significam que aproximadamente nove em cada dez motos ainda circulam sem seguro, segundo os dados apresentados pela empresa, uma parcela que a Suhai enxerga como mercado potencial para continuar expandindo sua base. “O mercado de motos continua com uma enorme demanda não atendida. Nossa história foi construída ajudando a reduzir essa lacuna, tornando o seguro mais acessível. Agora, a oportunidade é ampliar essa proteção e atender diferentes necessidades dentro do mesmo mercado, especialmente para os clientes que ainda não têm seguro. A Cobertura Completa nos permite avançar nessa direção sem perder de vista o cuidado que orienta nosso crescimento”, afirma Fernando Soares, CEO da Suhai Seguradora.

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Teste elevou vendas em mais de 20%

A nova modalidade amplia o tipo de proteção oferecida pela companhia. Historicamente, a estratégia da Suhai para motos esteve concentrada em coberturas mais enxutas, especialmente contra roubo e furto.

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A Cobertura Completa, equivalente à chamada cobertura compreensiva no mercado segurador, acrescenta proteção contra acidentes, colisões, capotamentos, queda de objetos e danos durante o transporte. Também contempla eventos naturais, como enchentes, granizo, raios e terremotos, além de roubo ou furto total e assistência 24 horas. Antes de ampliar a oferta, a seguradora testou o produto no Paraná a partir de abril. Em junho, a experiência foi estendida para toda a região Sul.

Segundo a companhia, entre junho e agosto, as vendas de seguros para motos na região cresceram mais de 20% em relação à média registrada entre janeiro e maio. O desempenho levou a empresa a avançar para uma nova etapa da expansão. A partir de 16 de setembro, os mais de 50 mil corretores parceiros poderão comercializar o produto para consumidores da região Sul e do litoral e interior de São Paulo. A previsão é avançar gradualmente por outras regiões até concluir a expansão nacional no primeiro trimestre de 2027.

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A ampliação da cobertura ocorre em meio a uma estratégia de diversificação do portfólio. Ao longo de 2026, a Suhai também lançou a Cobertura Completa para automóveis e entrou no segmento de seguro residencial, aumentando sua atuação para além das coberturas que tradicionalmente sustentaram o negócio. A mudança também traz novos desafios operacionais. Uma cobertura mais ampla aumenta a necessidade de serviços relacionados a reparos e perdas parciais, exigindo que a expansão comercial seja acompanhada pelo crescimento da rede referenciada e da capacidade de atendimento.

Se as metas forem alcançadas, a companhia chegará ao final de 2027 com uma base de clientes cerca de 43% maior do que a atual e faturamento de 3 bilhões de reais, colocando a expansão do seguro de motos no centro da estratégia para alcançar uma nova escala.

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