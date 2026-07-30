Suhai entra no mercado de seguro residencial e amplia estratégia para além do setor automotivo

A Suhai Seguradora anunciou sua entrada no mercado de seguro residencial, marcando a primeira expansão da companhia para além do segmento automotivo desde sua fundação, em 2013. A novidade faz parte da estratégia de crescimento da empresa, que passa a atuar como seguradora multiproduto após registrar faturamento superior a 1 bilhão de reais no primeiro semestre de 2026 e ampliar sua base de clientes em mais de 53% nos últimos três anos.

Segundo a empresa, o movimento busca ampliar o acesso à proteção em um mercado ainda pouco explorado no Brasil. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) apontam que cerca de 83% dos domicílios brasileiros não possuem seguro residencial, cenário visto como uma oportunidade para expandir a oferta do serviço. “Em 2025, estabelecemos uma meta ousada: manter o crescimento acelerado da companhia e dobrar o faturamento em três anos. Para alcançar esse objetivo, entendemos que poderíamos ampliar nosso portfólio e levar proteção a um número cada vez maior de brasileiros. Nesse contexto, o seguro residencial terá um papel fundamental para concretizar essa estratégia”, afirma Fernando Soares, CEO da Suhai Seguradora.

O novo produto foi desenvolvido com diferentes níveis de cobertura, permitindo que o cliente escolha a opção mais adequada ao seu perfil e orçamento. A seguradora atenderá casas, apartamentos, condomínios, chácaras, sítios, fazendas e imóveis de veraneio construídos em alvenaria, madeira ou isopainel. Entre os diferenciais está a aceitação de imóveis destinados à locação por temporada, como os anunciados em plataformas de hospedagem, além de residências desocupadas e imóveis que também funcionam como pequenos negócios.

O seguro contará com quase 20 opções de coberturas, quatro modalidades de assistência 24 horas e um pacote de manutenção preventiva, chamado Check-up Residencial, com mais de dez serviços voltados à conservação do imóvel. Segundo Rodrigo Catanzaro, superintendente de Produtos e Subscrição da Suhai, a proposta é atender às diferentes realidades dos lares brasileiros. “Desenvolvemos um produto flexível, que permite ao cliente contratar a proteção mais adequada às suas necessidades e ao seu orçamento. Contemplar residências que também abrigam pequenos negócios era fundamental para construirmos um seguro conectado à forma como milhões de brasileiros vivem e trabalham”, afirma.

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Além de ampliar o portfólio, a iniciativa também fortalece a estratégia comercial da companhia. A Suhai conta atualmente com mais de 50 mil corretores cadastrados, que passarão a oferecer o novo produto a partir de 30 de julho. A expectativa é ampliar as oportunidades de negócios para esses profissionais e aumentar o ticket médio por cliente.