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Suco de laranja com 15g de proteína? Novo produto aposta na mistura de fruta e colágeno

Gelprime e Prat’s se unem para criar bebida com 94,9% de suco integral e colágeno hidrolisado; lançamento mira a onda de alimentos e bebidas com teor proteico

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 14h58 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h42
Garrafas de suco de laranja Prats Pro com rótulo preto e laranja, imersas em cubos de gelo dentro de um recipiente laranja, mantendo-as geladas
Suco Prat's de laranja (Prat's/Divulgação)
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Suco de laranja e proteína podem parecer uma combinação improvável, mas é justamente nessa mistura que a Gelprime, empresa investida da MBRF, e a Prat’s estão apostando. As empresas desenvolveram o que apresentam como o primeiro suco de laranja natural proteico do Brasil, com 15 gramas de proteína de colágeno hidrolisado por porção.

A bebida é composta por 94,9% de suco integral de laranja e 5,1% de proteína de colágeno. O desenvolvimento levou cerca de seis meses, período em que as empresas trabalharam para chegar a uma formulação que preservasse as características do suco e, ao mesmo tempo, incorporasse uma quantidade relevante de proteína. “O produto desenvolvido com a Prat’s materializa essa capacidade e reforça a estratégia da MBRF de avançar em proteínas e ingredientes de maior valor agregado”, afirma Rafael Braz, diretor executivo de Novos Negócios da MBRF. A novidade chega ao mercado em um momento em que a proteína deixou de estar restrita a suplementos, shakes e produtos tradicionalmente associados ao universo fitness e passou a aparecer em categorias mais amplas da alimentação.

Um dos principais desafios do projeto foi incorporar o colágeno sem comprometer as características sensoriais da bebida. Segundo Vinicius Vanzella, CEO da Gelprime, um dos diferenciais está justamente na matéria-prima utilizada. “Produzido a partir de matérias-primas bovinas, em um modelo alinhado à circularidade, o colágeno hidrolisado da Gelprime apresenta alta pureza e neutralidade sensorial, permitindo sua aplicação em bebidas sem interferir no produto final”, explica.

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A tecnologia permite, portanto, levar o ingrediente para uma categoria que tradicionalmente não está associada à suplementação proteica. O movimento acompanha uma tendência maior da indústria de alimentos: transformar ingredientes funcionais em produtos que possam ser incorporados à rotina sem exigir uma mudança significativa nos hábitos de consumo. Em vez de preparar um shake ou consumir um suplemento separadamente, a proposta é entregar a proteína dentro de uma bebida que já faz parte do cotidiano de muitos consumidores.

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Mercado de colágeno deve crescer nos próximos anos

A aposta acontece em um mercado global de colágeno que vem ganhando espaço. Segundo estudo da Research And Markets, com base em dados da Allied Market Research, o mercado global de peptídeos de colágeno e gelatina foi avaliado em 4,56 bilhões de dólares em 2020 e deve chegar a 7,67 bilhões de dólares até 2030, com taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,3%.

O avanço está relacionado à expansão de categorias ligadas à nutrição funcional e à busca por produtos que associem conveniência e atributos nutricionais. Nesse cenário, a proteína começa a aparecer em categorias cada vez mais diversas, enquanto ingredientes como o colágeno ganham espaço em alimentos e bebidas que vão além dos suplementos tradicionais.

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A parceria com a Prat’s também acontece em meio a um movimento de expansão da própria Gelprime. A empresa investiu cerca de 500 milhões de reais na ampliação de suas operações e no desenvolvimento de novas soluções. A expectativa é dobrar a capacidade produtiva total para 30 mil toneladas nos próximos anos. O investimento reforça a estratégia de ampliar as aplicações do colágeno e atender a uma indústria de alimentos que busca incorporar proteínas e outros ingredientes de maior valor agregado a produtos do dia a dia.

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