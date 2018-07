Submarino de Musk foi truque, diz mergulhador de resgate na Tailândia

O submarino do empresário Elon Musk para ajudar no resgate da equipe de futebol infantil presa em uma caverna na Tailândia foi um truque de relações públicas, segundo Vernon Unsworth, um dos mergulhadores que participou do resgate. Os doze meninos do Javali Selvagem e seu treinador foram salvos na última quarta-feira.

Durante testes, Musk detalhou no Twitter como o equipamento poderia ser usado. “O primeiro caminho é basicamente criar um submarino pequeno, do tamanho de uma criança, usando o tubo de oxigênio do foguete Falcon como casco. Leve o suficiente para ser carregado por dois mergulhadores, pequeno o suficiente para passar por aberturas estreitas. Extremamente robusto”.

A oferta de ajuda de Musk ocorreu cinco dias antes da retirada dos jovens – segundo o empresário, equipes de sua empresa de exploração espacial SpaceX e da empresa de engenharia Boring Co. estariam à disposição do governo tailandês.

O resgate das crianças acabou sendo realizado sem o mini-submarino do empresário. Na época, o chefe da missão de resgate agradeceu os esforços de Musk, mas disse que o equipamento não seria prático.

Em entrevista para o canal americano CNN, Unsworth afirmou que o projeto não tinha nenhuma chance de funcionar. “Musk não tinha nenhuma concepção de como era a passagem da caverna”. Segundo ele, o mini-submarino não conseguiria passar pelos locais estreitos e pelos obstáculos da caverna.

Unsworth ainda disse à CNN que o empresário poderia “enfiar seu mini-submarino onde dói”.

Após a declaração de Unsworth, Musk foi ao Twitter para chamar o mergulhador de ‘pedófilo’. “Vamos fazer um vídeo do mini-submarino entrando na caverna sem problemas. Desculpe, pedófilo, você realmente pediu por isso”, ironizou. O tweet foi deletado na sequência.

Nesta segunda-feira, Unsworth disse ao site The Guardian que estava “atônito e muito bravo” sobre o ataque de Musk, que não apresentou nenhuma evidência sobre o comportamento do mergulhador. Unsworth ainda disse que vai considerar uma ação legal contra o empresário.