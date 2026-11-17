Uma disputa judicial que pode custar mais de 243 bilhões de reais aos cofres públicos colocou em lados opostos o governo federal e hospitais privados e filantrópicos, entre eles instituições como a Santa Casa de São Paulo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a remuneração dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo a expedição e o levantamento de precatórios. A decisão, tomada em novembro, prolonga a indefinição sobre uma questão considerada fundamental para a sustentabilidade financeira das Santas Casas.

O impasse ganhou uma nova dimensão em 11 de novembro, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) cancelou, por unanimidade, o julgamento do Tema Repetitivo 1.305, que estava sob relatoria da ministra Regina Helena Costa. A decisão ocorreu depois que o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia, em outubro. Caberá agora ao Supremo estabelecer se os hospitais podem recorrer a parâmetros da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como a Tunep e o Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), para reivindicar pagamentos superiores aos previstos na tabela do SUS.

O tamanho da conta ajuda a explicar a preocupação do governo. Segundo levantamento apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU), existem 7.738 processos classificados como ações de revisão da tabela do SUS, com exposição financeira potencial superior a 243 bilhões de reais. A União estima ainda que a adoção dos critérios reivindicados pelos hospitais poderia acrescentar aproximadamente 24 bilhões de reais por ano às despesas do Ministério da Saúde. Somente entre 2023 e 2024, o governo desembolsou mais de 731 milhões de reais para cumprir decisões judiciais relacionadas à controvérsia, beneficiando 94 autores.

Do lado dos hospitais, o argumento é que os valores pagos pelo SUS não acompanham adequadamente os custos dos procedimentos médicos, comprometendo a capacidade de manutenção dos serviços. A discussão tem relevância especial para as Santas Casas, que desempenham papel fundamental na assistência hospitalar brasileira e, em centenas de municípios, constituem a principal estrutura disponível para a população. Instituições como a Santa Casa de São Paulo estão entre as que podem ser afetadas pelo entendimento que vier a ser firmado pelo Supremo, embora os efeitos concretos dependam da situação contratual e judicial de cada entidade.

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Para o advogado Claudio Mauro Henrique Daólio, sócio do Moraes Pitombo Advogados e integrante do Conselho Fiscal do Hospital Sírio-Libanês, a controvérsia ultrapassa a discussão sobre tabelas de procedimentos e alcança a sustentabilidade financeira dos hospitais. “O ponto central não é apenas definir quanto deve ser pago por um procedimento, mas estabelecer critérios jurídicos capazes de preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e convênios firmados com o poder público”, afirma.

A disputa também despertou a atenção do STF para a negociação de créditos judiciais no mercado financeiro. Gilmar Mendes apontou que parte dos precatórios originalmente destinados a hospitais filantrópicos foi cedida, com deságios expressivos, a fundos e instituições financeiras. O ministro manifestou preocupação com possíveis irregularidades nessas operações. No julgamento definitivo, o Supremo terá de conciliar a discussão sobre a remuneração dos hospitais com os limites da intervenção judicial no orçamento da saúde e a divisão das responsabilidades financeiras entre União, estados e municípios.