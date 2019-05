STF suspende venda de refinarias da Petrobras e da TAG

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar em que suspende o processo de vendas de ativos da Petrobras, como refinarias e a unidade de fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), além de barrar o procedimento de venda da Transportadora Associada de Gás (TAG), um negócio bilionário já efetivado pela estatal.

Em liminar concedida na sexta-feira, 24, após pedido de sindicados, Fachin cassou decisão de janeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que havia derrubado a liminar contra a venda da TAG pela Petrobras. Procurada, a petroleira não comentou o assunto até a publicação desta reportagem.

Com a sentença do STJ, a petroleira pôde fechar no mês passado acordo para vender 90% da TAG para um grupo liderado pela elétrica francesa Engie por 8,6 bilhões de dólares (cerca de 35 bilhões de reais). Procurada, a Engie não comentou o assunto até a publicação desta reportagem.

De acordo com Fachin, a decisão do STJ afrontou determinação anterior do ministro do STF Ricardo Lewandowski, de que a decisão precisaria de aval do Legislativo e processo licitatório. “Não vejo espaço para, à míngua de expressa autorização legal, excepcionar do regime constitucional de licitação à transferência do contrato celebrado pela Petrobras ou suas consorciadas”, informa o parecer.

A decisão relacionada às refinarias ainda cita um plano anterior da Petrobras, de vender 60% da participação em ativos de refino e logística no Nordeste e no Sul do país. Ao final de abril, a Petrobras atualizou seu plano de venda de refinarias, dizendo que pretende vender oito unidades de refino.

A determinação do ministro vale até que o plenário da Suprema Corte enfrente o processo, podendo manter ou derrubar a decisão de Fachin. Às 15h52, as ações preferenciais da Petrobras operavam em alta de 1,1%, no Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)