Startup gaúcha mira faturamento de 15 milhões de reais com plataforma de marketing

Organizar campanhas, administrar materiais publicitários e manter a identidade visual de uma marca em centenas de lojas são desafios para empresas que operam em diferentes regiões. Foi nesse mercado que a startup gaúcha Deskfy encontrou uma oportunidade de negócio. Fundada em 2018, a companhia desenvolveu uma plataforma para centralizar a operação das equipes de marketing e agora pretende alcançar um faturamento de 15 milhões de reais até 2030.

A empresa reúne mais de 20 mil usuários ativos e atende companhias como Ambev, Tramontina, Domino’s Pizza, Smart Fit, Arezzo, Outback e Hospital Albert Einstein. Seu modelo de negócio é voltado principalmente a organizações com diversas unidades, franquias ou pontos de venda, que precisam manter a comunicação padronizada sem concentrar todas as decisões nas equipes corporativas.

Na prática, a plataforma permite reunir campanhas, arquivos, demandas e processos de aprovação em um único ambiente. Assim, equipes regionais podem adaptar materiais às necessidades de cada unidade, enquanto a administração central mantém o controle sobre a identidade visual e as diretrizes de comunicação da marca.

A estratégia de crescimento da Deskfy passa pela ampliação das funcionalidades oferecidas aos clientes. Uma das apostas é uma ferramenta para gerenciar informações de diferentes estabelecimentos no Google, como horários de funcionamento, fotografias e dados de localização. A companhia também prepara uma versão gratuita de sua plataforma, com recursos básicos destinados a equipes menores, para ampliar sua base de usuários.

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Segundo Victor Dellorto, CEO e cofundador da Deskfy, a proposta é reduzir o tempo gasto pelos profissionais de marketing com atividades operacionais e permitir que as equipes concentrem seus esforços em decisões estratégicas. “O marketing do futuro não vai ser avaliado apenas pela capacidade criativa, mas pela visão estratégica, em manter a padronização da marca em todos os seus pontos de contato”, afirma.

A companhia busca expandir suas operações sem depender de novas rodadas de investimento. Em 2020, recebeu um aporte de 1,4 milhão de reais, mas, desde então, não voltou a captar recursos externos, segundo a empresa. O crescimento recente tem sido financiado pela receita gerada pela própria operação.

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De uma multinacional à criação da startup

A origem da Deskfy está na experiência de Dellorto e de seu sócio Lucas Braum no setor de tecnologia. A ideia surgiu durante uma conversa entre colegas ligados à operação brasileira da multinacional SAP, quando identificaram que, apesar da digitalização de diferentes áreas das empresas, muitos departamentos de marketing ainda dependiam de planilhas, pastas compartilhadas e processos manuais.

O negócio foi desenvolvido para atender especialmente empresas que precisam coordenar campanhas em diferentes localidades. Nesse modelo, a padronização da comunicação se torna um desafio à medida que a rede cresce, já que unidades regionais podem ter necessidades distintas e equipes próprias.

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Além da atuação no setor de tecnologia, Dellorto também passou a investir em outro segmento. Em 2025, participou da criação da Nolie, uma rede de estabelecimentos voltados à alimentação saudável, com produtos como smoothies proteicos, sucos e sanduíches. A operação começou no bairro Bonfim, em Porto Alegre, e foi ampliada com uma segunda unidade na capital gaúcha.

Para chegar à meta de faturamento estabelecida para 2030, a startup pretende combinar a expansão da base de clientes com o lançamento de novos recursos. A empresa, porém, não divulgou sua receita atual nem uma projeção de crescimento anual, o que impede dimensionar quanto precisará avançar para alcançar os 15 milhões de reais previstos.