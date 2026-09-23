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Economia

Startup fundada por brasileiro capta US$ 75 milhões para IA

Firecrawl vai usar nova rodada para ampliar infraestrutura que abastece modelos e agentes com dados da internet

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 15h00
Três homens jovens, sorrindo, vestem jaquetas pretas com o logo Firecast e uma chama laranja no peito, em frente a uma parede branca com detalhes em laranja
Equipe da Firecrawl (Divulgação/Divulgação)
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Startup fundada por brasileiro capta US$ 75 milhões para IA Priorizar nos meus resultados Google

A Firecrawl, startup americana de infraestrutura para inteligência artificial cofundada pelo brasileiro Nicolas Silberstein Camara, captou 75 milhões de dólares em uma rodada Série B. O aporte acompanha o lançamento da Alexandria, uma plataforma criada para organizar grandes volumes de conhecimento que possam ser consumidos por modelos e agentes de IA.

A empresa atua numa camada menos visível da corrida da inteligência artificial: transforma informações espalhadas pela internet em dados estruturados que outras aplicações conseguem consultar. Segundo a companhia, sua tecnologia já é usada por mais de 150 mil empresas.

A Alexandria pretende ampliar essa lógica. O acervo reúne pesquisas científicas, dezenas de milhões de documentos governamentais, informações em tempo real e cerca de 70 milhões de bases de código. O objetivo é permitir que agentes encontrem dados especializados sem depender exclusivamente do conhecimento previamente incorporado aos modelos.

Fundada por Silberstein Camara, Caleb Peffer e Eric Ciarla, a Firecrawl diz que a nova rodada será usada para expansão da companhia e desenvolvimento da plataforma. A Série B foi liderada pela Smash Capital e contou com investidores como Altos, Nexus e Y Combinator.

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TAGS:
Inteligencia Artificial
Radar Econômico
Startup
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