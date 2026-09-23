Startup de IA para clínicas prepara rodada de 1 milhão de reais

A healthtech Skedia prepara uma rodada de 1 milhão de reais para acelerar o uso de inteligência artificial no faturamento de clínicas médicas. A empresa já acumula 63 milhões de reais em produção clínica sob gestão — valor dos atendimentos processados pelas operações conectadas à plataforma, e não receita da própria startup.

Até agora, a companhia foi financiada pelos próprios fundadores, que aportaram cerca de 450 mil reais. O novo dinheiro deverá ser destinado principalmente ao desenvolvimento de produto e IA, expansão comercial e automação de tarefas de faturamento que ainda dependem de trabalho humano.

A Skedia afirma ter validado aproximadamente 350 mil reais em receitas de clientes para faturamento e identificado outros 39 mil reais em risco de glosa antes do envio das cobranças às operadoras. A companhia evita classificar o segundo valor como receita recuperada, já que representa perdas potenciais identificadas preventivamente.

Até dezembro, a meta é chegar a 30 clientes empresariais e 150 mil reais de receita recorrente. A empresa pretende ampliar etapas automatizadas de autorização, faturamento e submissão das contas aos planos de saúde, aumentando o volume financeiro processado sem expandir a equipe no mesmo ritmo.

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