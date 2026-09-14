Startup de IA ligada a assessoria do BTG mira 10 bilhões de reais em carteiras até dezembro

A StreamFin, startup de inteligência artificial voltada a assessorias e consultorias financeiras, já monitora mais de 1 bilhão de reais em carteiras e traçou uma meta agressiva para os próximos meses: chegar a 10 bilhões de reais até dezembro.

A empresa está em operação beta em uma assessoria de investimentos ligada ao BTG Pactual e prepara uma rodada pré-seed de 2,5 milhões de reais para acelerar a expansão comercial e tecnológica.

Fundada por Marcelo Oliveira, Paulo Pellon e Helio Lopes, executivos com passagens por empresas como Accenture, Kraft Heinz, AB InBev e Ambev, a StreamFin usa inteligência artificial para cruzar dados de mercado, produtos financeiros, carteiras e perfis de clientes.

A ferramenta identifica oportunidades de rebalanceamento, eventos de fluxo de caixa e outros movimentos relevantes e indica ao assessor quais clientes devem ser procurados e por qual motivo.

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A meta da startup é encerrar o ano presente em pelo menos dez escritórios, com mais de 200 assessores e consultores utilizando a plataforma e alcance sobre mais de 10 mil clientes.

O mercado potencial é amplo. O Brasil já reúne 27,2 mil assessores de investimentos credenciados, segundo a Ancord. A aposta da StreamFin é permitir que escritórios menores aumentem a capacidade de acompanhamento dos clientes sem ampliar a estrutura na mesma proporção.