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Startup de IA jurídica chega ao Brasil com US$ 8 milhões para acelerar expansão

Plataforma latino-americana Magnar atende 30 mil usuários e 300 escritórios na região e quer conquistar 75 mil advogados brasileiros até 2027

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 09h03
Três homens sentados em um sofá cinza, sorrindo para a câmera, com uma parede de tijolos à vista ao fundo. O da esquerda veste camisa jeans azul e calça escura, o do meio usa blusa de manga comprida preta e calça escura, e o da direita veste camiseta cinza escura e calça preta, com as mãos entrelaçadas sob o queixo
Fundadores da Magnar (Magnar/Divulgação)
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O mercado brasileiro de tecnologia para o setor jurídico acaba de ganhar um novo concorrente. A Magnar, empresa latino-americana de inteligência artificial voltada ao trabalho de advogados e departamentos jurídicos, anunciou o início de suas operações no Brasil apoiada por uma rodada Série A de 8 milhões de dólares, cerca de 44 milhões de reais.

O investimento, liderado pela 6 Degrees Capital, também financiará a entrada da companhia no México, além da contratação de equipes locais e do desenvolvimento da plataforma. Pouco mais de um ano após sua fundação, a Magnar afirma já atender cerca de 30 mil usuários e 300 escritórios de advocacia em países da América Latina.

A chegada ao Brasil marca uma nova etapa de expansão para a empresa, que já opera no Chile, Peru, Equador, Costa Rica, Colômbia, Uruguai e Argentina. A plataforma reúne ferramentas de inteligência artificial para pesquisa jurídica, análise de grandes volumes de documentos, elaboração de peças e revisão de contratos e outros textos legais. A proposta vai além de um chatbot: a tecnologia foi desenhada para acompanhar diferentes etapas da rotina dos profissionais e se integrar a programas amplamente utilizados por escritórios, como Microsoft Word e Outlook.

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Outro ponto central da estratégia é a adaptação aos sistemas jurídicos de cada país. No Brasil, a Magnar está incorporando legislação, normas e jurisprudência nacionais, permitindo que os advogados consultem as referências utilizadas pela inteligência artificial e mantenham a supervisão sobre o trabalho. “Para transformar o mercado jurídico na América Latina, é preciso uma tecnologia que entenda a diversidade de códigos, idiomas e práticas de cada país. A Magnar foi construída para essa realidade. Esta rodada nos permite dar um passo decisivo no Brasil e no México, com tecnologia e equipes locais para estar mais perto dos escritórios e departamentos jurídicos que atenderemos”, afirma Andrés Arellano, CEO e cofundador da Magnar.

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A empresa chega ao país com objetivos ambiciosos. A meta é alcançar 5 mil advogados brasileiros até o fim de 2026 e ampliar essa base para 75 mil usuários em 2027.

Parte dos recursos captados será destinada à abertura de escritórios e à formação de times comerciais no Brasil e no México. A companhia também pretende ampliar a capacidade de desenvolvimento da plataforma e aprofundar a adaptação da inteligência artificial às particularidades dos sistemas jurídicos latino-americanos. “Acreditamos muito no potencial do mercado brasileiro e entendemos que um time local contribuirá para o crescimento da nossa plataforma por aqui”, afirma Arellano.

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A rodada também chamou atenção pela presença de investidores ligados ao próprio setor jurídico. Além dos fundos 6 Degrees Capital, Hi Ventures, do México, e Platanus, participaram escritórios de advocacia da região, entre eles o chileno Carey.

IA avança sobre a rotina dos escritórios

A entrada da Magnar ocorre em um momento de expansão do uso de inteligência artificial no setor jurídico. Escritórios e departamentos legais vêm adotando ferramentas para acelerar tarefas repetitivas, organizar grandes volumes de informações e apoiar pesquisas, enquanto a revisão final e as decisões permanecem sob responsabilidade dos profissionais.

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Com o Brasil entre os maiores mercados jurídicos da América Latina, a empresa vê no país uma oportunidade para ampliar rapidamente sua base de clientes e consolidar sua presença regional. A combinação de capital novo, equipes locais e metas de crescimento agressivas indica que a Magnar pretende disputar espaço em um segmento que vem se tornando um dos mais ativos dentro do ecossistema de inteligência artificial aplicada aos negócios.

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