Startup brasileira quer multiplicar movimentação por 26 e chegar a R$ 100 milhões em 2026

A startup brasileira DominiPay pretende encerrar 2026 com 100 milhões de reais em volume financeiro movimentado pela plataforma, em uma estratégia que combina crescimento no mercado doméstico e expansão internacional. Caso a projeção se concretize, a companhia terá processado em um ano um montante cerca de 26 vezes superior ao registrado em todo o ano passado.

Em 2025, foram 3,76 milhões de reais movimentados. Somente no primeiro semestre deste ano, o volume chegou a 21 milhões de reais, 5,6 vezes o resultado de todo o exercício anterior. Para alcançar a meta anual, entretanto, a empresa precisará acelerar significativamente no segundo semestre: ainda restam 79 milhões de reais a serem processados até dezembro.

A DominiPay atua com uma infraestrutura financeira que conecta meios tradicionais de pagamento, como o Pix, a pagamentos internacionais e ativos digitais. A proposta é permitir que empresas recebam, paguem, convertam e acompanhem recursos em uma mesma plataforma, reduzindo a necessidade de administrar diferentes intermediários. “Não queremos que uma empresa precise entender toda a arquitetura por trás de uma operação com blockchain para utilizá-la. A ideia é que ela consiga receber, pagar, converter e acompanhar os recursos em uma experiência semelhante à de uma conta digital. A tecnologia precisa simplificar a operação, e não criar uma nova camada de complexidade para o cliente”, afirma Guilherme Campos, COO da DominiPay.

A empresa atende principalmente negócios e profissionais dos setores de tecnologia, serviços digitais, saúde, estética, comércio eletrônico, importação e exportação. Escritórios de advocacia, empresas de contabilidade e gestores patrimoniais também fazem parte da estratégia comercial.

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Apesar da meta de multiplicar por mais de 20 vezes o volume movimentado em relação a 2025, a DominiPay não prevê uma nova rodada de investimento para financiar o crescimento neste momento. Segundo a companhia, a expansão será sustentada pela própria operação.

Parte da estratégia passa pela ampliação das integrações tecnológicas e da capacidade da plataforma para processar um número maior de transações e atender clientes com operações mais complexas. “Nossa meta não é crescer apenas em número de contas. Queremos aumentar o volume processado mantendo suporte próximo e uma operação adequada ao perfil de cada empresa. O crescimento precisa vir acompanhado de uma infraestrutura capaz de sustentar operações cada vez maiores”, afirma Leonardo Maximiliano, CEO da DominiPay.

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A aposta ocorre em um mercado no qual diferentes tecnologias vêm sendo utilizadas para tornar pagamentos internacionais mais rápidos e reduzir o número de intermediários envolvidos nas operações. No modelo defendido pela startup, blockchain e ativos digitais funcionariam principalmente como infraestrutura, sem exigir que o cliente domine a tecnologia utilizada nos bastidores.

O crescimento também passa por fora do Brasil. A DominiPay já disponibiliza sua solução no Paraguai, escolhido como primeiro mercado de sua estratégia internacional, e pretende chegar a outros países da América Latina a partir do início de 2027. A Europa aparece em um horizonte mais distante. A empresa afirma estar preparando sua infraestrutura tecnológica para futuramente atender operações relacionadas ao continente e conta com um adviser baseado em Barcelona para auxiliar no processo de internacionalização.

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Agora, o principal desafio está na velocidade necessária para cumprir a projeção traçada para 2026. Depois de movimentar 21 milhões de reais nos primeiros seis meses, a startup terá de processar quase quatro vezes esse montante apenas no segundo semestre para chegar aos 100 milhões de reais prometidos até dezembro.