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Starbucks fecha 250 lojas na América do Norte em nova reestruturação

Medida faz parte da estratégia de reestruturação da companhia e deve gerar US$ 300 milhões em custos

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h20
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Sinalização da rede de cafeterias americana Starbucks. 23/04/2008 (Newscast/Universal Images Group/Getty Images)
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A Starbucks vai fechar cerca de 250 de suas lojas na América do Norte ainda nesta semana, segundo memorando enviado por Mike Grams, diretor de operações da companhia, à sua equipe nesta quinta-feira, 24. Essas unidades representam aproximadamente 1% das mais de 18 mil cafeterias da rede na região.

No documento, Grams afirma que a empresa revisou seu portfólio e identificou unidades que não apresentam desempenho financeiro considerado adequado ou que não conseguem entregar a experiência desejada aos clientes e funcionários.

“Embora a maioria [das unidades] esteja se beneficiando de um impulso geral, algumas cafeterias continuam apresentando desempenho abaixo do esperado, apesar do trabalho árduo e do comprometimento de todos vocês”, escreveu o diretor, em tradução livre para o português. “Todos os anos, fechamos algumas cafeterias e abrimos outras como parte da gestão do nosso portfólio.”

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A Starbucks estima que a medida irá resultar em 300 milhões de dólares em custos de reestruturação. Desse total, 200 milhões de dólares correspondem a despesas com encerramento de contratos de aluguel e indenizações a funcionários. Os outros 100 milhões de dólares serão registrados como baixas contábeis e perdas de valor de ativos, sem saída de caixa.

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A companhia não informou quais lojas serão fechadas nem quantas ficam nos Estados Unidos ou no Canadá. Funcionários afetados poderão ser transferidos para outras unidades quando houver vagas. Nos casos em que isso não for possível, a rede afirma que oferecerá indenização.

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A decisão ocorre enquanto a Starbucks mantém o plano de reformas de suas cafeterias na América do Norte. Ela pretende concluir a modernização de 1,5 mil unidades até o fim do ano fiscal, dentro da estratégia chamada “Back to Starbucks”. A projeção de expansão líquida para o ano fiscal de 2026-2027 também foi reduzida: passou de 600 a 650 novas lojas para cerca de 440, considerando aberturas e fechamentos.

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