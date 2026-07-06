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Starbucks acelera expansão em São Paulo e prevê 30 novas lojas no Brasil em 2026

Rede inaugura unidades em bairros estratégicos da capital, amplia conceito de espaços de convivência e aposta em novidades no cardápio

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 11h59 | Atualizado em 7 jul 2026, 10h05
Starbucks-HBR-Pinheiros
Starbucks João Moura (Starbucks/Divulgação)
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A Starbucks reforça sua estratégia de crescimento no Brasil com a inauguração de novas lojas em bairros estratégicos de São Paulo, como Itaim Bibi e Pinheiros. O movimento faz parte do plano de expansão da rede para 2026, que prevê a abertura de cerca de 30 unidades no país. Atualmente, a marca opera 113 lojas no mercado brasileiro.

Além das novas unidades no JK Square, no Itaim Bibi, e no HBR Pinheiros, a empresa reinaugurou as lojas Berrini e Eliseu e já planeja abrir outras 13 unidades na Grande São Paulo até setembro. Entre os próximos endereços estão bairros como Jardim Paulistano, Consolação, Jardim Paulista e Avenida Paulista, além da retomada das operações em regiões como Moema e Pinheiros.

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A estratégia busca fortalecer a presença da Starbucks em áreas que concentram escritórios, comércio, gastronomia e opções de lazer, acompanhando diferentes momentos da rotina dos consumidores, desde um café rápido até encontros, trabalho remoto e períodos de permanência mais longos.

Segundo Filipe Reis, Head de Marketing da Starbucks Brasil, a expansão também reforça o conceito de “terceiro lugar”, que orienta a atuação da marca globalmente. “Buscamos criar espaços que dialoguem com a dinâmica de cada região e com a rotina dos consumidores, oferecendo ambientes onde as pessoas possam permanecer, trabalhar, se reunir ou simplesmente fazer uma pausa durante o dia”, afirma.

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As novas unidades seguem o conceito global Community Coffee House, com ambientes projetados para diferentes formas de uso. Algumas lojas, como a da Berrini, passam a contar inclusive com salas de reunião, ampliando o papel das cafeterias como espaços multifuncionais voltados ao trabalho e à convivência.

A expansão também é acompanhada por novidades no portfólio. Entre os lançamentos está o Cold Foam Proteico, cobertura disponível nos sabores baunilha e chocolate que adiciona 19 gramas de proteína às bebidas geladas. A novidade, já presente em mercados como os Estados Unidos, chega ao Brasil para atender ao crescimento da demanda por produtos com maior aporte proteico e ampliar as opções de personalização do cardápio.

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